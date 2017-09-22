Конте пожелал Косте "всего наилучшего"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте пожелал нападающему Диего Косте всего наилучшего после ухода в "Атлетико".

Длительная сага с возвращением Косты в "Атлетико" завершилась на этой неделе: "синие" согласовали размер компенсации за нападающего, который не смог наладить отношения с Конте.



По словам Антонио, он больше не хочет возвращаться к этой теме и предпочел бы оставить ее в прошлом. На прощание итальянец лишь пожелал Косте всего наилучшего.



"Мы хотели бы поблагодарить его за то, что он сделал с этим клубом и чего добился вместе с нами. Мы желаем ему всего наилучшего в будущем".



"Сейчас мне не хотелось бы обсуждать тему наших с ним отношений. Для игрока и тренера прошлое должное всегда оставаться в прошлом. Мы должны работать над тем, что мы делаем прямо сейчас", - сообщил Конте BBC.