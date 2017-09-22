Конте пожелал Косте "всего наилучшего"

Диего Коста и Антонио Конте Главный тренер "Челси" Антонио Конте пожелал нападающему Диего Косте всего наилучшего после ухода в "Атлетико".

Длительная сага с возвращением Косты в "Атлетико" завершилась на этой неделе: "синие" согласовали размер компенсации за нападающего, который не смог наладить отношения с Конте.

По словам Антонио, он больше не хочет возвращаться к этой теме и предпочел бы оставить ее в прошлом. На прощание итальянец лишь пожелал Косте всего наилучшего.

"Мы хотели бы поблагодарить его за то, что он сделал с этим клубом и чего добился вместе с нами. Мы желаем ему всего наилучшего в будущем".

"Сейчас мне не хотелось бы обсуждать тему наших с ним отношений. Для игрока и тренера прошлое должное всегда оставаться в прошлом. Мы должны работать над тем, что мы делаем прямо сейчас", - сообщил Конте BBC.




Метки Конте, Коста, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 22.09.2017 16:00

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  1. nikita900 22.09.2017 16:14 # nikita900
    Ну Конте и мудак конечно, с одним из лучших форвардов апл так обращаться это надо быть редкостной сволотой

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  2. boavista 22.09.2017 16:05 # boavista
    Повёл себя как подобает королю.

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