"Арсенал" может вернуться за Мертенсом в конце сезона

Дрис Мертенс Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер может вернуться за нападающим "Наполи" Дрисом Мертенсом после окончания этого сезона.

Игрок сборной Бельгии впечатляющим образом провел прошлый сезон, забив 24 гола, и рассматривался Венгером в качестве потенциальной замены для Алексиса Санчеса.

Однако вопрос с будущим Мертенса оставался открытым недолго, потому что Дрис согласился на новую сделку еще до ухода на летние каникулы. Правда, для этого "Наполи" пришлось включить в трудовой договор пункт об отступных в размере 30 миллионов евро (26.5 млн. фунтов).

Как сообщает Calciomercato, ссылаясь на свои источники, "Арсенал" сохраняет интерес к 30-летнему бельгийцу. "Канониры" будут просматривать Дриса на протяжении этого сезона, а летом, возможно, вернутся за ним, благо пункт об отступных выглядит весьма привлекательно.

Добавим, что на следующей неделе Мертенс, забивший семь голов и отдавший три результативных передачи на старте нового сезона, сыграет за "Наполи" против "Манчестер Сити" в Лиге Чемпионов.



Метки Арсенал, Мертенс, Наполи, слухи

Автор mihajlo   

Дата 22.09.2017 15:00

Количество просмотров Просмотров: 816

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  1. rollik707 22.09.2017 16:00 # rollik707
    Потом будет вью что он почти подписал этого топаря. Мсье Почтитино.

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  2. fc-zenit 22.09.2017 15:40 # fc-zenit
    А может не вернуться...
    Что скорее всего, просто в очередной раз ссут в уши гейгуннерам.

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  3. alexomck 22.09.2017 15:31 # alexomck
    замена Санчису.

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  4. moskofidi 22.09.2017 15:28 # moskofidi
    За Мертерса 26.5 лямов? Вы серьёзно ?))

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  5. narcot 22.09.2017 15:28 # narcot
    чемпик можно будет не начинать

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  6. ars-kaba 22.09.2017 15:09 # ars-kaba
    А возраст то за 30 лет ему. Пахнет утятиной

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  7. mancunia-planet 22.09.2017 15:03 # mancunia-planet
    нафига этому топарю Арсик, уж лучше Наполи, который херачит в ЛЧ и создает мало мальски конкуренцию Юве

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