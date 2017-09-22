"Арсенал" может вернуться за Мертенсом в конце сезона

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер может вернуться за нападающим "Наполи" Дрисом Мертенсом после окончания этого сезона.

Игрок сборной Бельгии впечатляющим образом провел прошлый сезон, забив 24 гола, и рассматривался Венгером в качестве потенциальной замены для Алексиса Санчеса.



Однако вопрос с будущим Мертенса оставался открытым недолго, потому что Дрис согласился на новую сделку еще до ухода на летние каникулы. Правда, для этого "Наполи" пришлось включить в трудовой договор пункт об отступных в размере 30 миллионов евро (26.5 млн. фунтов).



Как сообщает Calciomercato, ссылаясь на свои источники, "Арсенал" сохраняет интерес к 30-летнему бельгийцу. "Канониры" будут просматривать Дриса на протяжении этого сезона, а летом, возможно, вернутся за ним, благо пункт об отступных выглядит весьма привлекательно.



Добавим, что на следующей неделе Мертенс, забивший семь голов и отдавший три результативных передачи на старте нового сезона, сыграет за "Наполи" против "Манчестер Сити" в Лиге Чемпионов.