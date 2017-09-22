"Арсенал" может вернуться за Мертенсом в конце сезона
Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер может вернуться за нападающим "Наполи" Дрисом Мертенсом после окончания этого сезона.
Игрок сборной Бельгии впечатляющим образом провел прошлый сезон, забив 24 гола, и рассматривался Венгером в качестве потенциальной замены для Алексиса Санчеса.
Однако вопрос с будущим Мертенса оставался открытым недолго, потому что Дрис согласился на новую сделку еще до ухода на летние каникулы. Правда, для этого "Наполи" пришлось включить в трудовой договор пункт об отступных в размере 30 миллионов евро (26.5 млн. фунтов).
Как сообщает Calciomercato, ссылаясь на свои источники, "Арсенал" сохраняет интерес к 30-летнему бельгийцу. "Канониры" будут просматривать Дриса на протяжении этого сезона, а летом, возможно, вернутся за ним, благо пункт об отступных выглядит весьма привлекательно.
Добавим, что на следующей неделе Мертенс, забивший семь голов и отдавший три результативных передачи на старте нового сезона, сыграет за "Наполи" против "Манчестер Сити" в Лиге Чемпионов.
22.09.2017 15:00
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Потом будет вью что он почти подписал этого топаря. Мсье Почтитино.
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А может не вернуться...
Что скорее всего, просто в очередной раз ссут в уши гейгуннерам.
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замена Санчису.
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За Мертерса 26.5 лямов? Вы серьёзно ?))
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чемпик можно будет не начинать
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А возраст то за 30 лет ему. Пахнет утятиной
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нафига этому топарю Арсик, уж лучше Наполи, который херачит в ЛЧ и создает мало мальски конкуренцию Юве
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