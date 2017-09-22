Почеттино: "Перевод Дайера в полузащиту был большим риском"

Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино считает, что пошел на большой риск, разрешив Эрику Дайеру играть полузащитника.

Изначально Дайер покупался у "Спортинга" как центральный защитник, однако теперь Эрик регулярно играет в центре поля — и в своем клубе, и в сборной Англии.



Кроме того, именно как полузащитника Дайера рассматривал "Манчестер Юнайтед", активно интересовавшийся Эриком минувшим летом. Почеттино восхищается своим подопечным, но считает, что рисковал, доверяя игроку место в центре поля.



"Думаю, мы очень гордимся им. Когда мы купили его, более трех лет назад, кажется, это было наше первое приобретение после прихода в клуб".



"В своем дебюте против "Вест Хэма" он играл центрального защитника, а когда Юнес Кабул и Кайл Ноутон были удалены, Дайеру пришлось играть крайнего защитника, и он даже забил гол".



"Когда мы купили Тоби Алдервейрелда, то пошли на большой риск, решив не покупать еще одного полузащитника и позволить Эрику действовать на этой позиции, и он великолепно себя проявил".



"Наше решение было смелым, и мы были вознаграждены за него. Иногда в футболе нужно рисковать, если ты хочешь побеждать", — цитирует Почеттино Daily Mirror.