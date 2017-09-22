Матип верит в игровой стиль "Ливерпуля"

Защитник "Ливерпуля" Жоэль Матип заявил, что верит в игровой стиль своего тренера Юргена Клоппа.

На старте этого сезона "красные" демонстрируют пугающую игру в обороне, но существует мнение, что дело не столько в слабости самих защитников, сколько в особенностях стиля команды Клоппа.



В частности об этом говорил легенда "Ливерпуля" Джейми Каррагер, по мнению которого крайние защитники чересчур увлекаются атакой и оставляют на растерзание своих партнеров по центру обороны. Однако Матип верит в стиль, который исповедует его команда.



"У всего есть свои положительные и отрицательные стороны, но я не сомневаюсь насчет того, как мы играем. Я не могу оставаться позади, пока наши атакующие игроки ходят вперед, ведь от этого возникает много свободного пространства. Все мы должны действовать сообща".



"Это непросто, но таков наш стиль игры. Думаю, это хороший стиль, чтобы играть в футбол. У нас бывают свои хорошие моменты и бывают не столь хорошие моменты, за которые нас наказывают, и порой это жестоко — особенно в нескольких последних матчах, но мы должны продолжать идти вперед. У меня нет сомнений насчет класса команды", — сообщил Матип NBC Sports.