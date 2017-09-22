Коста не держит зла на Конте

Нападающий Диего Коста, накануне завершивший возвращение в "Атлетико", заявил, что не держит зла на главного тренера "Челси" Антонио Конте.

Как известно, именно Конте стал инициатором продажи Косты обратно в "Атлетико". После окончания чемпионского сезона итальянец написал игроку, что больше на него не рассчитывает.



Все лето Диего костерил рулевого "синих" через прессу, обвиняя во лжи и лицемерии. В ответ Конте лишь усмехался на пресс-конференциях и лишний раз не поднимал тему конфликта.



Когда Коста, наконец, завершил переход в "Атлетико", испанца вновь попросили высказаться. Диего не стал раздувать шум в очередной раз: все обиды на Конте остались в прошлом.



"Все знают, насколько я люблю болельщиков "Челси". Что касается Конте, то никакой обиды нет. Я больше ни на кого не держу зла", - цитирует Косту Splash News.