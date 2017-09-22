Коста не держит зла на Конте

Конте и Коста Нападающий Диего Коста, накануне завершивший возвращение в "Атлетико", заявил, что не держит зла на главного тренера "Челси" Антонио Конте.

Как известно, именно Конте стал инициатором продажи Косты обратно в "Атлетико". После окончания чемпионского сезона итальянец написал игроку, что больше на него не рассчитывает.

Все лето Диего костерил рулевого "синих" через прессу, обвиняя во лжи и лицемерии. В ответ Конте лишь усмехался на пресс-конференциях и лишний раз не поднимал тему конфликта.

Когда Коста, наконец, завершил переход в "Атлетико", испанца вновь попросили высказаться. Диего не стал раздувать шум в очередной раз: все обиды на Конте остались в прошлом.

"Все знают, насколько я люблю болельщиков "Челси". Что касается Конте, то никакой обиды нет. Я больше ни на кого не держу зла", - цитирует Косту Splash News.




Метки Конте, Коста, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 22.09.2017 12:00

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Последние комментарии:




  1. largo-winch 22.09.2017 13:08 # largo-winch
    всегда было удовольствием наблюдать за его игрой, кроме тех игр, когда он играл против нас. АПЛ потеряла еще 1 классного игрока.

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  2. moskofidi 22.09.2017 13:02 # moskofidi
    Коста > щ0льси

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  3. reo-coker 22.09.2017 12:56 # reo-coker
    топарь до последнего! даже уйдя из чеченси красиво обописел контекса!

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  4. the-specia10ne 22.09.2017 12:52 # the-specia10ne
    КОСТА > анри

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  5. fc-oil 22.09.2017 12:49 # fc-oil
    Адекватно и без всяких смс.

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  6. psycho1 22.09.2017 12:44 # psycho1
    Красиво. Пока жалкий и мелочный итальяшка набирает новые смс трясущимися ручонками - Коста великодушно говорит, что нет смысла обижаться на убогих.

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  7. tursa 22.09.2017 12:35 # tursa
    это просто бизнес

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  8. osprey 22.09.2017 12:13 # osprey
    Коста в жизни оказался самым умным и интеллигентным игроком синей помойки chelsea, поэтому с ним поступили как с белой вороной - оскорбили и изгнали.

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  9. fc-zenit 22.09.2017 12:04 # fc-zenit
    топарь. Самый преданный игрок Челси. В Англии только за синих. А не как Джей Ти и Лэмпард, продались наxoй.

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