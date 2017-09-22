Коста не держит зла на Конте
Нападающий Диего Коста, накануне завершивший возвращение в "Атлетико", заявил, что не держит зла на главного тренера "Челси" Антонио Конте.
Как известно, именно Конте стал инициатором продажи Косты обратно в "Атлетико". После окончания чемпионского сезона итальянец написал игроку, что больше на него не рассчитывает.
Все лето Диего костерил рулевого "синих" через прессу, обвиняя во лжи и лицемерии. В ответ Конте лишь усмехался на пресс-конференциях и лишний раз не поднимал тему конфликта.
Когда Коста, наконец, завершил переход в "Атлетико", испанца вновь попросили высказаться. Диего не стал раздувать шум в очередной раз: все обиды на Конте остались в прошлом.
"Все знают, насколько я люблю болельщиков "Челси". Что касается Конте, то никакой обиды нет. Я больше ни на кого не держу зла", - цитирует Косту Splash News.
22.09.2017 12:00
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всегда было удовольствием наблюдать за его игрой, кроме тех игр, когда он играл против нас. АПЛ потеряла еще 1 классного игрока.
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Коста > щ0льси
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топарь до последнего! даже уйдя из чеченси красиво обописел контекса!
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КОСТА > анри
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Адекватно и без всяких смс.
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Красиво. Пока жалкий и мелочный итальяшка набирает новые смс трясущимися ручонками - Коста великодушно говорит, что нет смысла обижаться на убогих.
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это просто бизнес
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Коста в жизни оказался самым умным и интеллигентным игроком синей помойки chelsea, поэтому с ним поступили как с белой вороной - оскорбили и изгнали.
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топарь. Самый преданный игрок Челси. В Англии только за синих. А не как Джей Ти и Лэмпард, продались наxoй.
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