Билич назвал "Тоттенхэм" самой привлекательной командой Премьер-Лиги

Билич и Почеттино Главный тренер "Вест Хэма" Славен Билич считает "Тоттенхэм" самой привлекательной командой Премьер-Лиги.

Несмотря на то, что в прошлом сезоне чемпионский титул достался "Челси", на на старте нового блистают оба клуба из Манчестера, Билич считает именно "Тоттенхэм" самой зрелищной командой в Премьер-Лиге.

"На мой взгляд, это команда, которая показывает самый привлекательный футбол в Премьер-Лиге. Я уверен, что они снова будут одним из претендентов на титул".

"Они обладают индивидуально сильными игроками, ставят на красивые комбинации и наращивают свою мощь в течение последних трех лет".

"Они постоянно совершенствуются и интегрируют в состав новых игроков: для меня "Тоттенхэм" - самый привлекательный проект в лиге", - цитирует Билича Sky Sports.




Метки Билич, Вест Хэм, Тоттенхэм

Автор foxmcfc   

Дата 22.09.2017 11:00

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  1. moskofidi 22.09.2017 11:41 # moskofidi
    Все абсолютно все ссут на гпенсов ))

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  2. sisyazavr 22.09.2017 11:25 # sisyazavr
    Про Челси ссыкается такое сказать, ибо это топ-клуб, а не проект

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  3. recyjoed 22.09.2017 11:11 # recyjoed
    Фаны не поймут. Пезда Биличу

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