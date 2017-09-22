Билич назвал "Тоттенхэм" самой привлекательной командой Премьер-Лиги
Главный тренер "Вест Хэма" Славен Билич считает "Тоттенхэм" самой привлекательной командой Премьер-Лиги.
Несмотря на то, что в прошлом сезоне чемпионский титул достался "Челси", на на старте нового блистают оба клуба из Манчестера, Билич считает именно "Тоттенхэм" самой зрелищной командой в Премьер-Лиге.
"На мой взгляд, это команда, которая показывает самый привлекательный футбол в Премьер-Лиге. Я уверен, что они снова будут одним из претендентов на титул".
"Они обладают индивидуально сильными игроками, ставят на красивые комбинации и наращивают свою мощь в течение последних трех лет".
"Они постоянно совершенствуются и интегрируют в состав новых игроков: для меня "Тоттенхэм" - самый привлекательный проект в лиге", - цитирует Билича Sky Sports.
22.09.2017 11:00
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Последние комментарии:
Все абсолютно все ссут на гпенсов ))
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Про Челси ссыкается такое сказать, ибо это топ-клуб, а не проект
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Фаны не поймут. Пезда Биличу
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