Билич назвал "Тоттенхэм" самой привлекательной командой Премьер-Лиги

Главный тренер "Вест Хэма" Славен Билич считает "Тоттенхэм" самой привлекательной командой Премьер-Лиги.

Несмотря на то, что в прошлом сезоне чемпионский титул достался "Челси", на на старте нового блистают оба клуба из Манчестера, Билич считает именно "Тоттенхэм" самой зрелищной командой в Премьер-Лиге.



"На мой взгляд, это команда, которая показывает самый привлекательный футбол в Премьер-Лиге. Я уверен, что они снова будут одним из претендентов на титул".



"Они обладают индивидуально сильными игроками, ставят на красивые комбинации и наращивают свою мощь в течение последних трех лет".



"Они постоянно совершенствуются и интегрируют в состав новых игроков: для меня "Тоттенхэм" - самый привлекательный проект в лиге", - цитирует Билича Sky Sports.