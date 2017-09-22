Венгер рассказал, как Уилширу заслужить новый контракт

Наставник "Арсенала" Арсен Венгер назвал условия, на которых полузащитнику Джеку Уилширу удастся заслужить новый контракт.

Как известно, минувшим летом Уилшир решил не уходить из родного клуба, несмотря на то, что его действующий контракт истекает уже через год, а переговоры о продлении сотрудничества даже не стартовали.



25-летний англичанина обнадеживающим образом провел матч Кубка Лиги против "Донкастера" в среду, впервые за почти три года отыграв все 90 минут. Теперь долгосрочное будущее Джека в клубе зависит от того, удастся ли ему оставаться в форме весь сезон.



"Новый контракт зависит от того — и я говорил об этом много раз — сможет он оставаться в форме или нет".



"Он воспитан "Арсеналом", и он игрок "Арсенала". Он сам определенно хотел бы остаться, но мы не разговаривали об этом, потому что на старте сезона я решил, что мы посмотрим, как все пойдет, какого рода влияние он сможет оказывать на команду на протяжении сезона", — цитирует Венгера Evening Standard.