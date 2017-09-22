"Челси" сможет получить за Косту 67 миллионов фунтов
"Челси" сможет заработать впечатляющую сумму в 67 миллионов фунтов на продаже нападающего Диего Косты в "Атлетико".
Накануне "синие" официально объявили о достигнутой договоренности с "Атлетико" относительно трансфера Косты. Чтобы сделка была заключена, остается уладить малозначительные формальности вроде медицинского обследования и личного контракта.
Таким образом, длившаяся почти четыре месяца сага с уходом Диего из "Челси", наконец, завершена. 28-летний игрок сборной Испании осуществил мечту и возвращается в "Атлетико", откуда он был куплен в 2014 году за 32 млн. фунтов.
Как утверждает Daily Mirror, возвращение Косты дорого обойдется клубу из Мадрида. "Атлетико" заплатит за Диего гарантированную сумму в 60 млн. фунтов, а еще 7 млн. будут предусмотрены в виде бонусов.
При этом снова сыграть за "Атлетико" Коста сможет только в январе, когда возобновится трансферное окно, и ФИФА снимает с "матрасников" запрет на регистрацию новичков.
22.09.2017 09:00
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Просто изи монеймэйкинг!
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А могли получить 125. Вот лахи.
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bezviz car
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Бизнес кар...
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prosto biznes car top lvl
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твою же мать, как они это делают??????????
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И все же, что бы тут немощи не писали! Челси - бизнес машина!
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Проучили котлетико, срубили в >2 деньжат!
Челси - бизнес-машина!
Аве, Конте!
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Норм лоханули. За копейки отдают. А все контекс со своей смс
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60 млн за такого нападающего сущие копейки.
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Нормально проучили гнилых Атлетосов
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