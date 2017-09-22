"Челси" сможет получить за Косту 67 миллионов фунтов

Диего Коста "Челси" сможет заработать впечатляющую сумму в 67 миллионов фунтов на продаже нападающего Диего Косты в "Атлетико".

Накануне "синие" официально объявили о достигнутой договоренности с "Атлетико" относительно трансфера Косты. Чтобы сделка была заключена, остается уладить малозначительные формальности вроде медицинского обследования и личного контракта.

Таким образом, длившаяся почти четыре месяца сага с уходом Диего из "Челси", наконец, завершена. 28-летний игрок сборной Испании осуществил мечту и возвращается в "Атлетико", откуда он был куплен в 2014 году за 32 млн. фунтов.

Как утверждает Daily Mirror, возвращение Косты дорого обойдется клубу из Мадрида. "Атлетико" заплатит за Диего гарантированную сумму в 60 млн. фунтов, а еще 7 млн. будут предусмотрены в виде бонусов.

При этом снова сыграть за "Атлетико" Коста сможет только в январе, когда возобновится трансферное окно, и ФИФА снимает с "матрасников" запрет на регистрацию новичков.



Метки Атлетико, Коста, Челси

Автор mihajlo   

Дата 22.09.2017 09:00

Количество просмотров Просмотров: 1492

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  1. rollik707 22.09.2017 10:05 # rollik707
    Просто изи монеймэйкинг!

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  2. moskofidi 22.09.2017 09:44 # moskofidi
    А могли получить 125. Вот лахи.

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  3. cfc000000 22.09.2017 09:27 # cfc000000
    bezviz car

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  4. chelsealondon 22.09.2017 09:26 # chelsealondon
    Бизнес кар...

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  5. meshuggah 22.09.2017 09:24 # meshuggah
    prosto biznes car top lvl

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  6. fupler 22.09.2017 09:20 # fupler
    твою же мать, как они это делают??????????

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  7. gjchancel 22.09.2017 09:20 # gjchancel
    И все же, что бы тут немощи не писали! Челси - бизнес машина!

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  8. sellman 22.09.2017 09:10 # sellman
    Проучили котлетико, срубили в >2 деньжат!
    Челси - бизнес-машина!

    Аве, Конте!

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  9. stepan-jam-boss 22.09.2017 09:06 # stepan-jam-boss
    Норм лоханули. За копейки отдают. А все контекс со своей смс

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  10. largo-winch 22.09.2017 09:03 # largo-winch
    60 млн за такого нападающего сущие копейки.

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  11. farot 22.09.2017 09:00 # farot
    Нормально проучили гнилых Атлетосов

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