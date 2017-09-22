"Челси" сможет получить за Косту 67 миллионов фунтов

"Челси" сможет заработать впечатляющую сумму в 67 миллионов фунтов на продаже нападающего Диего Косты в "Атлетико".

Накануне "синие" официально объявили о достигнутой договоренности с "Атлетико" относительно трансфера Косты. Чтобы сделка была заключена, остается уладить малозначительные формальности вроде медицинского обследования и личного контракта.



Таким образом, длившаяся почти четыре месяца сага с уходом Диего из "Челси", наконец, завершена. 28-летний игрок сборной Испании осуществил мечту и возвращается в "Атлетико", откуда он был куплен в 2014 году за 32 млн. фунтов.



Как утверждает Daily Mirror, возвращение Косты дорого обойдется клубу из Мадрида. "Атлетико" заплатит за Диего гарантированную сумму в 60 млн. фунтов, а еще 7 млн. будут предусмотрены в виде бонусов.



При этом снова сыграть за "Атлетико" Коста сможет только в январе, когда возобновится трансферное окно, и ФИФА снимает с "матрасников" запрет на регистрацию новичков.