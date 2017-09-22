Беллами: "Успехами в "Селтике" Роджерсу не заинтересовать топ-клубы Премьер-Лиги"

Экс-нападающий сборной Уэльса Крейг Беллами выразил уверенность, что успехи Брендана Роджерса на посту главного тренера "Селтика" не привлекут к его персоне интерес топ-клубов Премьер-Лиги.

В минувшую среду "Селтик" увеличил свою беспроигрышную серию на внутренней шотландской арене до 56 матчей. Тем самым, Роджерс продолжает развивать успех, которого он добился в своем дебютном сезоне в Глазго, впервые с 1897 года выиграв лигу без единого поражения.



Кроме того, второй год подряд "Селтик" участвует на групповом этапе Лиги Чемпионов, что положительно сказалось на финансах — на этой неделе клуб объявил о росте доходов почти на 75%.



Как известно, Брендан отправился в Шотландию восстанавливать репутацию, которую он подпортил в "Ливерпуле", однако Беллами сомневается, что Роджерс снова сможет получить приглашение от большого английского клуба, работая в "Селтике".



"Брендан Роджерс не мог добиться большего, чем он добился с "Селтиком" в прошлом сезоне. Там у него репутация отличного тренера, но, пожалуй, ему будет сложно снова получить работу в одном из топ-клубов Премьер-Лиги".



"В основном потому — я почувствовал это на себе, выступая в Шотландии — что всем безразличны твои успехи там. До перехода в "Селтик" в январе у меня было больше предложений, чем следующим летом".



"Так происходит, потому что никому в Англии нет дела до тебя, если ты отправляешься выступать в Шотландию. Если ты хорош, тебя лишь говорят: "Ну, так и должно было быть". Я не чувствовал, что это кому-либо важно на юге", — цитирует Беллами Daily Mail.