Мане считает, что "Ливерпуль" может выиграть Премьер-Лигу

Садио Мане Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане считает, что его команда имеет все шансы выиграть Премьер-Лигу в этом сезоне.

На старте новой кампании "красные" демонстрируют пугающую игру в обороне, и даже тренер Юрген Клопп заявил, что ему "тошно" от того, насколько легко его команда позволяет соперникам забивать в свои ворота.

Однако атакующая мощь "Ливерпуля" никуда не делась, пускай сам Мане сейчас отбывает дисквалификацию. Садио не берется делать прогнозы, но считает, что его команда в силах обыграть любую другую.

"Если честно, пока слишком рано говорить о титуле. Мы не ориентируемся на другие команды — лишь на самих себя, и мы знаем, что способны обыграть любую команду в лиге".

"Такого рода результаты (ни одной победы в четырех матчах после выигрыша у "Арсенала") могут случиться с любой командой, но мы постараемся изо всех сил изменить ситуацию. Мы постараемся двигаться матч за матчем, и почему бы нам не завоевать титул в конце?" — сообщил Мане ESPN.



Метки Ливерпуль, Мане, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 22.09.2017 07:00

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  1. chebrec 22.09.2017 07:08 # chebrec
    Ему забыли сказать что скоро печень будет отмечать 30 летний юбилей без титула апл
    А традиции нарушать нехорошо

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  2. carrick-16 22.09.2017 07:03 # carrick-16
    Единственный трофей, который колбасные могли выиграть - это Кубок Лиги. Но лисы сожрали ливерную колбасу

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  3. fc-zenit 22.09.2017 07:02 # fc-zenit
    не в этом сезоне.

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