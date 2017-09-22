Мане считает, что "Ливерпуль" может выиграть Премьер-Лигу

Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане считает, что его команда имеет все шансы выиграть Премьер-Лигу в этом сезоне.

На старте новой кампании "красные" демонстрируют пугающую игру в обороне, и даже тренер Юрген Клопп заявил, что ему "тошно" от того, насколько легко его команда позволяет соперникам забивать в свои ворота.



Однако атакующая мощь "Ливерпуля" никуда не делась, пускай сам Мане сейчас отбывает дисквалификацию. Садио не берется делать прогнозы, но считает, что его команда в силах обыграть любую другую.



"Если честно, пока слишком рано говорить о титуле. Мы не ориентируемся на другие команды — лишь на самих себя, и мы знаем, что способны обыграть любую команду в лиге".



"Такого рода результаты (ни одной победы в четырех матчах после выигрыша у "Арсенала") могут случиться с любой командой, но мы постараемся изо всех сил изменить ситуацию. Мы постараемся двигаться матч за матчем, и почему бы нам не завоевать титул в конце?" — сообщил Мане ESPN.