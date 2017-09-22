Венгер хотел купить Бэрри в "Арсенал"

Гарет Бэрри Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер рассказал, что в 2009 году хотел приобрести полузащитника "Вест Бромвича" Гарета Бэрри.

Выйдя на поле "Эмирейтс" в понедельник вечером, 36-летний Бэрри установит новый рекорд по количеству сыгранных матчей в Премьер-Лиге. С прошлого уикенда Гарет делит это достижение с легендой "Манчестер Юнайтед" Райаном Гиггзом (632).

В преддверии столь знакового события Венгер похвалил английского ветерана и признался, что восемь лет назад хотел приобрести Бэрри в "Арсенал", но не выдержал конкуренцию с "Манчестер Сити", заплатившим за Гарета 12 миллионов фунтов.

"Да, мы интересовались им, когда он перешел из "Астон Виллы" в "Манчестер Сити", но в то время "Сити" совершал большие инвестиции, и тогда их потенциал превосходил наш".

"Я считаю, что его рекорд по количеству матчей — это выдающееся достижение. Он умный, целеустремленный, сильный в единоборствах и технически одаренный игрок".

"Лично я всегда высоко его ценил, и я думаю, ему немного не повезло в сборной Англии, потому что то было время Лэмпарда с Джеррардом, и он, возможно, не провел того количества матчей за сборную, которое заслуживал, хотя то, что он делает, является исключительным достижением", — цитирует Венгера Daily Mail.

Прокомментировал несостоявшийся переход в лондонский клуб и сам Бэрри.

"Мы пару раз разговаривали с представителями их клуба и Арсеном. До моего ухода из "Виллы", а также когда я переходил из "Манчестер Сити" в "Эвертон", тоже существовал некоторый интерес с их стороны".

"Однако ничего не вышло. Я испытываю огромное уважение к Арсену за все то, что он сделал для английского футбола, и я был бы рад поработать с ним, но этого не случилось".

"Нужно отдать ему должное, в те времена он опережал развитие футбола. Если вы поговорите с людьми, которые работали с ними в конце 90-х, они подтвердят вам, что он видел вещи и делал вещи, которые другие тренеры в Англии не видели и не делали", — сообщил Бэрри.



Метки Арсенал, Бэрри, Венгер, Вест Бромвич

Автор mihajlo   

Дата 22.09.2017 06:00

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  1. second005 22.09.2017 06:22 # second005
    и тогда их потенциал превосходил наш". -----хм, а сейчас, потенциал выше у Арсенала? старик, уже шифером шуршит

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  2. fanat-united 22.09.2017 06:21 # fanat-united
    Ахаха ну какой же он лошара

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  3. superglor 22.09.2017 06:19 # superglor
    > "Сити" совершал большие инвестиции
    > 12 миллионов фунтов

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  4. anry32 22.09.2017 06:11 # anry32
    А вообще есть кто-нибудь, кого Венгер не хотел купить ?

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