Венгер хотел купить Бэрри в "Арсенал"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер рассказал, что в 2009 году хотел приобрести полузащитника "Вест Бромвича" Гарета Бэрри.

Выйдя на поле "Эмирейтс" в понедельник вечером, 36-летний Бэрри установит новый рекорд по количеству сыгранных матчей в Премьер-Лиге. С прошлого уикенда Гарет делит это достижение с легендой "Манчестер Юнайтед" Райаном Гиггзом (632).



В преддверии столь знакового события Венгер похвалил английского ветерана и признался, что восемь лет назад хотел приобрести Бэрри в "Арсенал", но не выдержал конкуренцию с "Манчестер Сити", заплатившим за Гарета 12 миллионов фунтов.



"Да, мы интересовались им, когда он перешел из "Астон Виллы" в "Манчестер Сити", но в то время "Сити" совершал большие инвестиции, и тогда их потенциал превосходил наш".



"Я считаю, что его рекорд по количеству матчей — это выдающееся достижение. Он умный, целеустремленный, сильный в единоборствах и технически одаренный игрок".



"Лично я всегда высоко его ценил, и я думаю, ему немного не повезло в сборной Англии, потому что то было время Лэмпарда с Джеррардом, и он, возможно, не провел того количества матчей за сборную, которое заслуживал, хотя то, что он делает, является исключительным достижением", — цитирует Венгера Daily Mail.



Прокомментировал несостоявшийся переход в лондонский клуб и сам Бэрри.



"Мы пару раз разговаривали с представителями их клуба и Арсеном. До моего ухода из "Виллы", а также когда я переходил из "Манчестер Сити" в "Эвертон", тоже существовал некоторый интерес с их стороны".



"Однако ничего не вышло. Я испытываю огромное уважение к Арсену за все то, что он сделал для английского футбола, и я был бы рад поработать с ним, но этого не случилось".



"Нужно отдать ему должное, в те времена он опережал развитие футбола. Если вы поговорите с людьми, которые работали с ними в конце 90-х, они подтвердят вам, что он видел вещи и делал вещи, которые другие тренеры в Англии не видели и не делали", — сообщил Бэрри.