Клопп: "Такое впечатление, что у нас ноль очков"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп считает, что люди преувеличивают проблемы его команды.

В этом календарном месяце "красные" не выиграли ни одного из четырех проведенных матчей, в каждом из них пропуская первыми. В результате "Ливерпуль" оказался под шквалом критики.



В первую очередь подопечные Клоппа подвергаются критике за неубедительную игру в обороне, однако Юрген считает, что не все так плохо, хотя и признает наличие проблем.



"Такое впечатление, что у нас ноль очков, и мы являемся абсолютно худшей командой в лиге. Так слегка кажется, если судить по вашим словам".



"Да, очевидно, что у нас есть проблемы, и именно поэтому у нас "только" восемь очков, а не 15 — это факт, который вы можете делать более серьезным или воспринимать его таким, какой он есть на самом деле".



"Да, нам нужно над кое-чем поработать. Будь у нас 15 очков, ситуация была той же и лишь воспринималась бы иначе. Мы обладаем правильными личностями, иногда мы реагируем на трудности очень хорошо, иногда — не идеально, но так всегда бывает", — цитирует Клоппа Sky Sports.