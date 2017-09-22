Клопп: "Такое впечатление, что у нас ноль очков"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп считает, что люди преувеличивают проблемы его команды.
В этом календарном месяце "красные" не выиграли ни одного из четырех проведенных матчей, в каждом из них пропуская первыми. В результате "Ливерпуль" оказался под шквалом критики.
В первую очередь подопечные Клоппа подвергаются критике за неубедительную игру в обороне, однако Юрген считает, что не все так плохо, хотя и признает наличие проблем.
"Такое впечатление, что у нас ноль очков, и мы являемся абсолютно худшей командой в лиге. Так слегка кажется, если судить по вашим словам".
"Да, очевидно, что у нас есть проблемы, и именно поэтому у нас "только" восемь очков, а не 15 — это факт, который вы можете делать более серьезным или воспринимать его таким, какой он есть на самом деле".
"Да, нам нужно над кое-чем поработать. Будь у нас 15 очков, ситуация была той же и лишь воспринималась бы иначе. Мы обладаем правильными личностями, иногда мы реагируем на трудности очень хорошо, иногда — не идеально, но так всегда бывает", — цитирует Клоппа Sky Sports.
22.09.2017 05:55
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5 очков до первого место с отвратительной игрой
песдос, чо будет когда форму наберут топари
поборемся с сити за первое место
инша ола
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Большинству критиков на самом деле плевать на Ливерпуль, просто хотят чуток поссать на колбасников кукарекающих все лето.
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О сумасшедший сошедший с ума
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Только далбичи могут критиковать Клоппа за то что он при 0 трат уступает всего лишь 5 очков МЮ, который второе лето подряд закупается на 200 лямов. При том что сыграно всего лишь 5 матчей.
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