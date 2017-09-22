Рафинья мог перебраться в Англию

Крайний защитник "Баварии" Рафинья рассказал, что мог перебраться в Англию минувшим летом.

Прибыв в Мюнхен в 2011 году из "Дженоа", Рафинья успел пять раз выиграть Бундеслигу, завоевать три Кубка Германии и однажды отпраздновать успех в Лиге Чемпионов.



На протяжении этого времени 32-летний бразилец не всегда имел твердое место в основе "Баварии", из-за чего его регулярно сватают в различные клубы.



Минувшим летом интерес к Рафинье приписывали "Арсеналу" и "Челси". Не уточняя названия клубов, ветеран подтверждает, что действительно мог перебраться в Англию, если бы не любил так сильно "Баварию".



"Боссы "Баварии" знают, что мне поступили предложения из Англии и Испании до старта сезона. Но мое сердце в "Баварии", я всегда выкладываюсь на 100 процентов, и они всегда могут рассчитывать на меня".



"Полагаю, ответственные люди понимают, что я действительно хочу выступать за "Баварию", иначе я бы уже задумался о своем будущем", — сообщил Рафинья Bild.