Абрахэм не соглашался выступать за сборную Нигерии

Юный нападающий "Суонси" Тэмми Абрахэм опроверг слухи о том, что он решил перейти под знамена сборной Нигерии, чтобы поехать на Чемпионат Мира 2018 года в России.

19-летний Абрахэм, принадлежащий "Челси", но проводящий этот сезон на правах аренды за "лебедей", поиграл за различные юношеские и молодежную сборные Англии, но за главную команду страны до сих пор не дебютировал.



На днях в прессе появилась информация, что переманить Тэмми на свою сторону пытается Нигерия, откуда родом родители талантливого игрока. А отец Абрахэма и вовсе является другом детства президента Нигерийской федерации футбола Амажу Пинника.



Однако Тэмми не поддался соблазну в виде возможной поездки на ЧМ-2018. Абрахэм выпустил официальное заявление, заверив, что по-прежнему доступен для вызова в сборную Англии.



"Вопреки появившейся сегодня в прессе информации, я бы хотел прояснить, что не соглашался на смену национальной команды".



"Я могу подтвердить, что встречался с президентом Нигерийской федерации футбола после нашего последнего матча против "Тоттенхэма" на "Уэмбли", учитывая, что он является другом моего отца".



"Однако домыслы о том, что я принял решение сменить свое футбольное гражданство, не соответствуют действительности. Я сообщил FA, что по-прежнем доступен для вызова в сборную Англии", — гласит заявление Абрахэма.