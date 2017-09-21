Бакайоко угодил в аварию

Тьемуэ Бакайоко Полузащитник "Челси" Тьемуэ Бакайоко угодил в небольшую автомобильную аварию по пути с тренировочной базы клуба домой.

Как сообщает Sky Sports, 23-летний игрок сборной Франции избежал каких-либо серьезных травм. По всей видимости, авария не скажется на готовности Бакайоко к матчу Премьер-Лиги против "Стоука" в субботу.

Лишь накануне Тьемуэ сыграл все 90 минут в победном для "синих" матче 3-го раунда Кубка Лиги против "Ноттингем Форест" (5:1).

Как отмечает Daily Mail, прежде Бакайоко, приобретенный минувшим летом у "Монако" за 40 миллионов фунтов, жаловался, что никак не может привыкнуть к левостороннему движению в Англии. Об этом говорил брат Тьэмуэ Намори.



Метки Бакайоко, происшествия, Челси

Автор mihajlo   

Дата 21.09.2017 21:00

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Последние комментарии:




  1. kukuruzzo 21.09.2017 21:50 # kukuruzzo
    "избежал каких-либо серьезных травм"-в контексе родился. Пенсы-гандоны.

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  2. fc-oil 21.09.2017 21:35 # fc-oil
    Типичный пинс и морда подходящая.

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  3. chebrec 21.09.2017 21:32 # chebrec
    хорошо что все Обошлось

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  4. mancunia-planet 21.09.2017 21:14 # mancunia-planet
    Тьэмуэ, небольшая авария, всё нормально

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  5. stillinger 21.09.2017 21:06 # stillinger
    здоровья

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  6. farot 21.09.2017 21:02 # farot
    одним словом - пинс

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