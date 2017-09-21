Бакайоко угодил в аварию
Полузащитник "Челси" Тьемуэ Бакайоко угодил в небольшую автомобильную аварию по пути с тренировочной базы клуба домой.
Как сообщает Sky Sports, 23-летний игрок сборной Франции избежал каких-либо серьезных травм. По всей видимости, авария не скажется на готовности Бакайоко к матчу Премьер-Лиги против "Стоука" в субботу.
Лишь накануне Тьемуэ сыграл все 90 минут в победном для "синих" матче 3-го раунда Кубка Лиги против "Ноттингем Форест" (5:1).
Как отмечает Daily Mail, прежде Бакайоко, приобретенный минувшим летом у "Монако" за 40 миллионов фунтов, жаловался, что никак не может привыкнуть к левостороннему движению в Англии. Об этом говорил брат Тьэмуэ Намори.
21.09.2017 21:00
Просмотров: 1033
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
"избежал каких-либо серьезных травм"-в контексе родился. Пенсы-гандоны.
(ответить)
Типичный пинс и морда подходящая.
(ответить)
хорошо что все Обошлось
(ответить)
Тьэмуэ, небольшая авария, всё нормально
(ответить)
здоровья
(ответить)
одним словом - пинс
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий