Бакайоко угодил в аварию

Полузащитник "Челси" Тьемуэ Бакайоко угодил в небольшую автомобильную аварию по пути с тренировочной базы клуба домой.

Как сообщает Sky Sports, 23-летний игрок сборной Франции избежал каких-либо серьезных травм. По всей видимости, авария не скажется на готовности Бакайоко к матчу Премьер-Лиги против "Стоука" в субботу.



Лишь накануне Тьемуэ сыграл все 90 минут в победном для "синих" матче 3-го раунда Кубка Лиги против "Ноттингем Форест" (5:1).



Как отмечает Daily Mail, прежде Бакайоко, приобретенный минувшим летом у "Монако" за 40 миллионов фунтов, жаловался, что никак не может привыкнуть к левостороннему движению в Англии. Об этом говорил брат Тьэмуэ Намори.