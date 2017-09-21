Гюндоган вернется к тренировкам через пару дней

Через пару дней полузащитник "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган вернется к тренировкам, отделавшись испугом после вынужденной замены в матче Кубка Лиги против "Вест Бромвича".

Напомним, накануне вечером Илкай впервые за девять последних месяцев появился в стартовом составе "горожан". Однако во втором тайме кубкового Гюндогану досталось сзади по ногам от полузащитника "дроздов" Клаудио Якоба.



После победы 1:2 на "Хоторнс" главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола выразил надежду, что травма 26-летнего игрока сборной Германии не носит серьезного характера, и чутье его не подвело.



Как сообщает BBC, Илкай отделался небольшим растяжением левого колена, однако, к счастью, это не то колено, в котором он надорвал крестообразные связки в декабре прошлого года.



В ближайшие пару дней Гюндоган возобновит тренировки, а дальше уже Гвардиола примет решение, когда он снова выпустит Илкая на поле.