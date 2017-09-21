Почеттино не согласен, что будущее Кейна в "Тоттенхэме" зависит только от трофеев

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино не согласился с утверждением, что будущее нападающего Харри Кейна в клубе зависит только от трофеев.

На текущей неделе Тим Шервуд, один из предшественников Почеттино, заявил, что в скором времени Кейн задумается о смене клуба, если так и не сможет удовлетворить со "шпорами" свой аппетит к трофеям. Но у Маурисио есть свое мнение на этот счет.



"Харри — один из лучших нападающих в мире, и многие люди говорят о нем. Некоторые люди также говорят, что мы должны выиграть трофеи, чтобы Харри остался с нами, но все это очевидные вещи".



"Он является одним из наших лучших нападающих. Харри наш игрок, он любит "Тоттенхэм", он находится здесь и планирует остаться здесь надолго".



"Тим имеет полное право говорить о "Тоттенхэме" и Харри. Но это больше вопрос к Харри, что он собирается делать. Ответ заключается в том, что власть у Харри, и он сам решит, чего хочет в будущем", — цитирует Почеттино Sky Sports.