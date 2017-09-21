Невилл считает, что Рэшфорд столь же хорош, как и Дембеле с Мбаппе

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Фил Невилл выразил мнение, что в Англии недооценивают нападающего "красных дьяволов" Маркуса Рэшфорда, который, по его мнению, является игроком мирового уровня.

В среду вечером 19-летний Рэшфорд в очередной раз подтвердил свой высокий класс, отметившись дублем и результативной передачей в победном для "Юнайтед" матче Кубка Лиги против "Бертона" (4:1).



Невилл считает, что Маркус относится к той же категории молодых звезд, что и Усман Дембеле с Килианом Мбаппе, которые сменили клубы минувшим летом за огромные суммы денег.



"Каждый восхищается Усманом Дембеле и Килианом Мбаппе, но никто не говорит о Рэшфорде в этой стране".



"Поскольку он англичанин, мы лишь говорим: "Он играет на левом фланге, и он неплох". Но присмотритесь: он на одном уровне с Дембеле и Мбаппе, которые тоже способны играть на обоих флангах. Люди говорят, что Рэшфорд должен играть центрального нападающего, но по факту он может играть где угодно, потому что он достаточно хорош для этого".



"Рэшфорд в одном ряду, что и эти двое — игроки стоимостью 100-150 миллионов фунтов — он ничуть им не уступает и сможет обеспечить себе столь же звездное будущее, потому что он прогрессирует с каждым сезоном".



"Он ворвался на сцену при Луи Ван Гале и всех удивил. Каждый думал, что во втором сезоне при Жозе Моуриньо он не будет играть, но он участвовует во всех больших матчах. Теперь он добавляет голы к своей игре и может стать абсолютным игроком мирового уровня", — сообщил Невилл Sky Sports.