Юрген Клопп защищает Окслейд-Чемберлена

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп объяснил невыразительную игру Алекса Окслейд-Чемберлена в матче Кубка Лиги против "Лестера" проблемами своего новичка со здоровьем.

Перебравшись на "Энфилд" из "Арсенала" в заключительный день летнего трансферного окна за 40 миллионов фунтов, Окслейд-Чемберлен был вынужден ждать до минувшего вторника своего шанса выйти в стартовом составе "красных".



Однако Алекс совершенно себя не проявил на "Кинг Пауэр", а "Ливерпуль" проиграл 2:0 и выбыл из Кубка Лиги. Последовавшую в адрес 24-летнего англичанина критику Клопп считает несправедливой.



"У Окса было несколько действительно хороших ситуаций и несколько неудачных ситуаций. Думаю, моментами он был по-настоящему хорош, вы могли видеть, что он старается адаптироваться к нашему стилю игры".



"У него возникли небольшие проблемы с икроножной мышцей — не травма, но небольшие проблемы. Нам нужно приспособиться к этому, чтобы лучше управлять ситуацией".



"Это был его первое появление с первых минут, но я могу понять последовавшие затем разговоры. Он не провел свой лучший матч в жизни, и люди могут спросить: "Какая от него польза?" Но лично я не сомневаюсь насчет этого", — цитирует Клоппа The Independent.