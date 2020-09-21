Юрген Клопп защищает Окслейд-Чемберлена
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп объяснил невыразительную игру Алекса Окслейд-Чемберлена в матче Кубка Лиги против "Лестера" проблемами своего новичка со здоровьем.
Перебравшись на "Энфилд" из "Арсенала" в заключительный день летнего трансферного окна за 40 миллионов фунтов, Окслейд-Чемберлен был вынужден ждать до минувшего вторника своего шанса выйти в стартовом составе "красных".
Однако Алекс совершенно себя не проявил на "Кинг Пауэр", а "Ливерпуль" проиграл 2:0 и выбыл из Кубка Лиги. Последовавшую в адрес 24-летнего англичанина критику Клопп считает несправедливой.
"У Окса было несколько действительно хороших ситуаций и несколько неудачных ситуаций. Думаю, моментами он был по-настоящему хорош, вы могли видеть, что он старается адаптироваться к нашему стилю игры".
"У него возникли небольшие проблемы с икроножной мышцей — не травма, но небольшие проблемы. Нам нужно приспособиться к этому, чтобы лучше управлять ситуацией".
"Это был его первое появление с первых минут, но я могу понять последовавшие затем разговоры. Он не провел свой лучший матч в жизни, и люди могут спросить: "Какая от него польза?" Но лично я не сомневаюсь насчет этого", — цитирует Клоппа The Independent.
21.09.2017 18:00
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просто к АПЛ пока не адаптировался, обязательно заиграет на все 40.
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40 лямов. Просто ор
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Норм Чамбо Клаппа подорвал.
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От нехой делать доебались до пацана. Офк 40 не стоит, но игрочила он добротный, для лавки и с претензиями на основу. Скоро впитает философию Клопяры и начнет приносить профит
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ща бы после пары матчей судить об игроке в совершенно новой команде
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не понимаю гона на него, ясно что не 40 млн, но игрок добротный, у внегре играл на 40, клоп уровнем ниже тренер, отсюда и результат
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