Юрген Клопп защищает Окслейд-Чемберлена

Алекс Окслейд-Чемберлен Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп объяснил невыразительную игру Алекса Окслейд-Чемберлена в матче Кубка Лиги против "Лестера" проблемами своего новичка со здоровьем.

Перебравшись на "Энфилд" из "Арсенала" в заключительный день летнего трансферного окна за 40 миллионов фунтов, Окслейд-Чемберлен был вынужден ждать до минувшего вторника своего шанса выйти в стартовом составе "красных".

Однако Алекс совершенно себя не проявил на "Кинг Пауэр", а "Ливерпуль" проиграл 2:0 и выбыл из Кубка Лиги. Последовавшую в адрес 24-летнего англичанина критику Клопп считает несправедливой.

"У Окса было несколько действительно хороших ситуаций и несколько неудачных ситуаций. Думаю, моментами он был по-настоящему хорош, вы могли видеть, что он старается адаптироваться к нашему стилю игры".

"У него возникли небольшие проблемы с икроножной мышцей — не травма, но небольшие проблемы. Нам нужно приспособиться к этому, чтобы лучше управлять ситуацией".

"Это был его первое появление с первых минут, но я могу понять последовавшие затем разговоры. Он не провел свой лучший матч в жизни, и люди могут спросить: "Какая от него польза?" Но лично я не сомневаюсь насчет этого", — цитирует Клоппа The Independent.



Метки Клопп, Ливерпуль, Окслейд-Чемберлен

Автор mihajlo   

Дата 21.09.2017 18:00

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Последние комментарии:




  1. psycho1 21.09.2017 18:32 # psycho1
    просто к АПЛ пока не адаптировался, обязательно заиграет на все 40.

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  2. farot 21.09.2017 18:24 # farot
    40 лямов. Просто ор

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  3. moskofidi 21.09.2017 18:24 # moskofidi
    Норм Чамбо Клаппа подорвал.

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  4. gerrard08 21.09.2017 18:21 # gerrard08
    От нехой делать доебались до пацана. Офк 40 не стоит, но игрочила он добротный, для лавки и с претензиями на основу. Скоро впитает философию Клопяры и начнет приносить профит

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  5. liverfun 21.09.2017 18:12 # liverfun
    ща бы после пары матчей судить об игроке в совершенно новой команде

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  6. wengerrrro 21.09.2017 18:05 # wengerrrro
    не понимаю гона на него, ясно что не 40 млн, но игрок добротный, у внегре играл на 40, клоп уровнем ниже тренер, отсюда и результат

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