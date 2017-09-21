"Челси" согласовал продажу Косты в "Атлетико"

"Челси" официально объявил о достигнутой договоренности с "Атлетико" относительно возвращения нападающего Диего Косты в Мадрид.

Завершив прошлый сезон Премьер-Лиги с 20 голами в активе и чемпионской медалью, Коста отправился в сборную Испании, где получил текстовое сообщение от своего тренера Антонио Конте с указанием на дверь.



Диего был шокирован этим известием и особенной той манерой, в которой Антонио сообщил ему о намерении расстаться, хотя сам Конте позже говорил, что еще в январе обо всем рассказал Косте.



Так или иначе, но затем Коста улетел на родину в Бразилию, где дал несколько скандальных интервью с жесткой критикой "Челси" и лично Конте. Диего отказывался приезжать в Лондон, где его были готовы видеть лишь в резервной команде.



На протяжении лета игрок сборной Испании требовал отпустить его назад в "Атлетико", отказываясь рассматривать другие варианты. Однако столь дерзкое поведение Диего сделало "Челси" крайне несговорчивым — "синие" отказались снижать установленную за Косту цену.



После закрытия летнего трансферного окна два клуба продолжили диалог и сейчас, наконец, договорились. Теперь Коста направляется в Мадрид, чтобы пройти медицинское обследование и согласовать условия личного контракта.



Таким образом, снова сыграть в футбол 28-летний нападающий сможет только в январе, а до тех пор он будет поддерживать физическую форму на тренировках с командой Диего Симеоне.



Daily Mail предполагает, что "Атлетико" заплатит "Челси" 53 миллиона фунтов в качестве компенсации за Косту, а еще несколько млн. будут предусмотрены в виде бонусов. При этом в 2014 году сами "синие" приобрели Диего у "матрасников" за 32 млн. фунтов.



Добавим, что в следующую среду "Челси" совершит выезд к "Атлетико" в рамках группового этапа Лиги Чемпионов. Можно не сомневаться, что Коста посетит эту игру.