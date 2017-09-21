"Челси" согласовал продажу Косты в "Атлетико"

Диего Коста "Челси" официально объявил о достигнутой договоренности с "Атлетико" относительно возвращения нападающего Диего Косты в Мадрид.

Завершив прошлый сезон Премьер-Лиги с 20 голами в активе и чемпионской медалью, Коста отправился в сборную Испании, где получил текстовое сообщение от своего тренера Антонио Конте с указанием на дверь.

Диего был шокирован этим известием и особенной той манерой, в которой Антонио сообщил ему о намерении расстаться, хотя сам Конте позже говорил, что еще в январе обо всем рассказал Косте.

Так или иначе, но затем Коста улетел на родину в Бразилию, где дал несколько скандальных интервью с жесткой критикой "Челси" и лично Конте. Диего отказывался приезжать в Лондон, где его были готовы видеть лишь в резервной команде.

На протяжении лета игрок сборной Испании требовал отпустить его назад в "Атлетико", отказываясь рассматривать другие варианты. Однако столь дерзкое поведение Диего сделало "Челси" крайне несговорчивым — "синие" отказались снижать установленную за Косту цену.

После закрытия летнего трансферного окна два клуба продолжили диалог и сейчас, наконец, договорились. Теперь Коста направляется в Мадрид, чтобы пройти медицинское обследование и согласовать условия личного контракта.

Таким образом, снова сыграть в футбол 28-летний нападающий сможет только в январе, а до тех пор он будет поддерживать физическую форму на тренировках с командой Диего Симеоне.

Daily Mail предполагает, что "Атлетико" заплатит "Челси" 53 миллиона фунтов в качестве компенсации за Косту, а еще несколько млн. будут предусмотрены в виде бонусов. При этом в 2014 году сами "синие" приобрели Диего у "матрасников" за 32 млн. фунтов.

Добавим, что в следующую среду "Челси" совершит выезд к "Атлетико" в рамках группового этапа Лиги Чемпионов. Можно не сомневаться, что Коста посетит эту игру.



Метки Атлетико, Коста, трансферы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 21.09.2017 17:05

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Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. meshuggah 21.09.2017 18:35 # meshuggah
    Уже на следующей недели обосыт пенсов с их боратом

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  2. cfc000000 21.09.2017 18:24 # cfc000000
    Эх, жаль что не сыграет свои 5матчей ЛЧ, чтоб получить медальку ЛЧ...

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  3. fc-man-un-1878 21.09.2017 18:19 # fc-man-un-1878
    накуя пенсы 90лбаебы поют песни про Косту?

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  4. chelsealondon 21.09.2017 18:18 # chelsealondon
    Блеать все равно какой бы он не был...топовый форвард....удачи....

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  5. rodya-sergeevich 21.09.2017 18:13 # rodya-sergeevich
    Диего Косте посвящается...


    В команду ты псом пришел, забивая голы за голом.
    Фаны Челси любили тебя, как преданна стая твоя.
    Агрессивностью матчи решал, на табло ты голы умножал.
    Красные карточки ты обожал и соперникам их даровал.

    Припев:
    Он один такой на этом свете,
    Он один такой на этой планете,
    Он один такой кого судьба не грела,
    Он один такой он один такой.

    Но случилась беда с далека, смс-ка пришла неспроста.
    Тренер Челси обиду держа, написал все, что держала душа.
    Фаны Челси пошли вслед за ним, обзывая тем псом дурным.
    Но мы знаем что псы - не просты, обоссут всем вам фанам роты...

    Припев:
    Он один такой на этом свете,
    Он один такой на этой планете,
    Он один такой кого судьба не грела,
    Он один такой он один такой.

    (ответить)

  6. thegodfather 21.09.2017 18:11 # thegodfather
    о, а за кого будет коста топить посреди следующем недели?
    а, конечно же за челси, ведь once a blue - forever blue

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  7. thegodfather 21.09.2017 18:05 # thegodfather
    о, найс новость.
    Давно не заходил на фаплю и тут найс те.

    (ответить)

  8. bezviz 21.09.2017 18:02 # bezviz
    купить за 32 млн
    продать за 53
    почти за те же деньги взять молодого и мегаталантливого суперфоварда Морату

    просто бизнес кар!

    (ответить)

  9. chelsea-69 21.09.2017 18:02 # chelsea-69
    На холодной земле стоит город большой.
    Там горят фонари, и машины гудят.
    А над городом ночь, а над ночью луна,
    И сегодня луна каплей крови красна.

    Припев:
    Дом стоит, свет горит, из окна видна даль.
    Так откуда взялась печаль?
    И, вроде, жив и здоров, и, вроде, жить не тужить.
    Так откуда взялась печаль?

    А вокруг благодать - ни черта не видать,
    А вокруг красота - не видать ни черта.
    И все кричат: "Ура!" и все бегут вперед,
    И над этим всем новый день встает.

    Припев:
    Дом стоит, свет горит, из окна видна даль.
    Так откуда взялась печаль?
    И, вроде, жив и здоров, и, вроде, жить не тужить.
    Так откуда взялась печаль?

    Дом стоит, свет горит, из окна видна даль.
    Так откуда взялась печаль?
    И, вроде, жив и здоров, и, вроде, жить не тужить.
    Так откуда взялась печаль?

    (ответить)

  10. fakekafake 21.09.2017 17:44 # fakekafake
    Леверпо гораздо более топового Аоча за смешные деньги взяли, а тут прост развод матраса на лавеху.

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  11. ganinilyha 21.09.2017 17:43 # ganinilyha
    Наконец-то. Изи бабки.

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  12. tursa 21.09.2017 17:43 # tursa
    ну и развели на 55кк

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  13. orgasmdonor 21.09.2017 17:37 # orgasmdonor
    Эщкерееее

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  14. cristean2 21.09.2017 17:33 # cristean2
    Отлично, пока.

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  15. moskofidi 21.09.2017 17:27 # moskofidi
    Топарь возвращается домой. Велком.

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  16. shmit 21.09.2017 17:26 # shmit
    55 лям за это говно
    Как с куста говорится
    Бизнес машин

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  17. don-antonio 21.09.2017 17:23 # don-antonio
    не ожидал, что так много поднимут на этом четвероногом.
    Сук, жаль, что я не бухаю, так бы отметил очередной успех бизнес-машины Челси.

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  18. selfish 21.09.2017 17:21 # selfish
    Один игрок обосцал весь клуб

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  19. ataman 21.09.2017 17:21 # ataman
    Профит

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  20. budun 21.09.2017 17:19 # budun
    Говнюк тот ещё, но как форвард великолепен. Вошёл в список лучших в истории АПЛ.

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