"Челси" согласовал продажу Косты в "Атлетико"
"Челси" официально объявил о достигнутой договоренности с "Атлетико" относительно возвращения нападающего Диего Косты в Мадрид.
Завершив прошлый сезон Премьер-Лиги с 20 голами в активе и чемпионской медалью, Коста отправился в сборную Испании, где получил текстовое сообщение от своего тренера Антонио Конте с указанием на дверь.
Диего был шокирован этим известием и особенной той манерой, в которой Антонио сообщил ему о намерении расстаться, хотя сам Конте позже говорил, что еще в январе обо всем рассказал Косте.
Так или иначе, но затем Коста улетел на родину в Бразилию, где дал несколько скандальных интервью с жесткой критикой "Челси" и лично Конте. Диего отказывался приезжать в Лондон, где его были готовы видеть лишь в резервной команде.
На протяжении лета игрок сборной Испании требовал отпустить его назад в "Атлетико", отказываясь рассматривать другие варианты. Однако столь дерзкое поведение Диего сделало "Челси" крайне несговорчивым — "синие" отказались снижать установленную за Косту цену.
После закрытия летнего трансферного окна два клуба продолжили диалог и сейчас, наконец, договорились. Теперь Коста направляется в Мадрид, чтобы пройти медицинское обследование и согласовать условия личного контракта.
Таким образом, снова сыграть в футбол 28-летний нападающий сможет только в январе, а до тех пор он будет поддерживать физическую форму на тренировках с командой Диего Симеоне.
Daily Mail предполагает, что "Атлетико" заплатит "Челси" 53 миллиона фунтов в качестве компенсации за Косту, а еще несколько млн. будут предусмотрены в виде бонусов. При этом в 2014 году сами "синие" приобрели Диего у "матрасников" за 32 млн. фунтов.
Добавим, что в следующую среду "Челси" совершит выезд к "Атлетико" в рамках группового этапа Лиги Чемпионов. Можно не сомневаться, что Коста посетит эту игру.
21.09.2017 17:05
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Последние комментарии:
Уже на следующей недели обосыт пенсов с их боратом
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Эх, жаль что не сыграет свои 5матчей ЛЧ, чтоб получить медальку ЛЧ...
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накуя пенсы 90лбаебы поют песни про Косту?
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Блеать все равно какой бы он не был...топовый форвард....удачи....
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Диего Косте посвящается...
В команду ты псом пришел, забивая голы за голом.
Фаны Челси любили тебя, как преданна стая твоя.
Агрессивностью матчи решал, на табло ты голы умножал.
Красные карточки ты обожал и соперникам их даровал.
Припев:
Он один такой на этом свете,
Он один такой на этой планете,
Он один такой кого судьба не грела,
Он один такой он один такой.
Но случилась беда с далека, смс-ка пришла неспроста.
Тренер Челси обиду держа, написал все, что держала душа.
Фаны Челси пошли вслед за ним, обзывая тем псом дурным.
Но мы знаем что псы - не просты, обоссут всем вам фанам роты...
Припев:
Он один такой на этом свете,
Он один такой на этой планете,
Он один такой кого судьба не грела,
Он один такой он один такой.
(ответить)
о, а за кого будет коста топить посреди следующем недели?
а, конечно же за челси, ведь once a blue - forever blue
(ответить)
о, найс новость.
Давно не заходил на фаплю и тут найс те.
(ответить)
купить за 32 млн
продать за 53
почти за те же деньги взять молодого и мегаталантливого суперфоварда Морату
просто бизнес кар!
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На холодной земле стоит город большой.
Там горят фонари, и машины гудят.
А над городом ночь, а над ночью луна,
И сегодня луна каплей крови красна.
Припев:
Дом стоит, свет горит, из окна видна даль.
Так откуда взялась печаль?
И, вроде, жив и здоров, и, вроде, жить не тужить.
Так откуда взялась печаль?
А вокруг благодать - ни черта не видать,
А вокруг красота - не видать ни черта.
И все кричат: "Ура!" и все бегут вперед,
И над этим всем новый день встает.
Припев:
Дом стоит, свет горит, из окна видна даль.
Так откуда взялась печаль?
И, вроде, жив и здоров, и, вроде, жить не тужить.
Так откуда взялась печаль?
Дом стоит, свет горит, из окна видна даль.
Так откуда взялась печаль?
И, вроде, жив и здоров, и, вроде, жить не тужить.
Так откуда взялась печаль?
(ответить)
Леверпо гораздо более топового Аоча за смешные деньги взяли, а тут прост развод матраса на лавеху.
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Наконец-то. Изи бабки.
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ну и развели на 55кк
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Эщкерееее
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Отлично, пока.
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Топарь возвращается домой. Велком.
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55 лям за это говно
Как с куста говорится
Бизнес машин
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не ожидал, что так много поднимут на этом четвероногом.
Сук, жаль, что я не бухаю, так бы отметил очередной успех бизнес-машины Челси.
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Один игрок обосцал весь клуб
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Профит
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Говнюк тот ещё, но как форвард великолепен. Вошёл в список лучших в истории АПЛ.
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