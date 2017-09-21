Венгер котирует Санчеса на одном уровне с Ивоби

Алексис Санчес Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что одинаково котирует всех своих нападающих, в том числе Алексиса Санчеса.

Если на важный матч Премьер-Лиги с "Челси" чилиец остался в запасе, то накануне с первых минут сыграл в поединке Кубка Лиги с "Донкасетром", в котором сделал результативный пас.

По словам Венгера, теперь он одинаково котирует всех своих нападающих - например, Санчеса и подменившего его на "Стэмфорд Бридж" Алекса Ивоби.

"Я одинаково котирую всех своих игроков. Алексис не важнее любого другого из них".

"На матч с "Челси" я выбрал состав, который хорош на контратаках и надежен без мяча. Санчес тоже мог бы сыграть, но только если бы он был на 100 процентов готов к этому".

"То, что что Алексис не сыграл с "Челси", но сыграл с "Донкастером", вовсе не связано с его возможным уходом. К воскресенью он был банально не готов", - цитирует Венгера Sky Sports.




Метки Арсенал, Венгер, Санчес

Автор foxmcfc   

Дата 21.09.2017 17:00

Количество просмотров Просмотров: 1174

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  1. fc-zenit 21.09.2017 18:07 # fc-zenit
    Так Алексиса ещё никто не унижал...

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  2. molecule 21.09.2017 17:47 # molecule
    Заголовок полное дерьмо. Фапл жёлтая помойка, ради гнилых комментариев скатился на самое дно.

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  3. qwertyinho 21.09.2017 17:34 # qwertyinho
    продат ивоби в сити за 60кк

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  4. toledo 21.09.2017 17:17 # toledo
    "а если нет разницы, то зачем платить больше?"

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