"Юнайтед" вновь отчитался о рекордных доходах
Второй финансовый год подряд "Манчестер Юнайтед" зарабатывает более полумиллиарда фунтов, вновь отчитавшись о рекордных доходах.
За 12-месячный период, оканчивающийся 30 июня 2017, "красным дьяволам" удалось заработать 581.2 миллионов фунтов, что на 65.9 млн. фунтов больше, чем годом ранее. Чистая операционная прибыль тоже оказалась рекордной — 80.8 млн. фунтов (68.9 млн. фунтов годом ранее).
Существенный рост заработков обусловлен увеличением поступлений от телетрансляций — аж на 38%, со 140.4 до 194.1 млн. фунтов. В то же время на 13% увеличилась зарплатная ведомость — с 232.2 до 263.5 млн. фунтов.
Кроме того, "Юнайтед", в январе возглавивший рейтинг самых доходных клубов мира по версии Delotte, отчитался о снижении долга на 47.8 млн. фунтов — до 213.1 млн. фунтов.
Как отмечает The Independent, в текущем финансовом году клуб с "Олд Траффорд" может заработать еще больше, в том числе благодаря возвращению в Лигу Чемпионов.
21.09.2017 16:00
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Последние комментарии:
но ведь по мнению пенсов, долг у МЮ - 700 млн и только растет...
пизд_ж а не статья
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Щас пинсовские финансовые аналитики из Украины вылезут и пояснят кто сколько заработал.
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Без победы в ЛЧ, даже без участия в ней заработал больше Реала))
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Список лучших по операционной прибыли выглядит следующим образом: "Манчестер Юнайтед" – 143 миллиона евро, "ПСЖ" – 120, "Реал" – 90, "Ливерпуль" – 86, "Арсенал" – 80, "Манчестер Сити" – 64, "Ювентус" – 59, "Барселона" – 58, "Зенит" – 57, "Бернли" – 54 миллиона.
Список первых десяти команд по чистой прибыли: "Ливерпуль" – 75 миллиона евро, "Ньюкасл" – 43, "Реал" – 42, "Лестер" – 40, "Бернли" – 40, "Днепр" – 33, "Реал Сосьедад" – 30, киевское "Динамо" – 30, "Зенит" – 26, "Мальме" – 25 миллионов.
http://www.sport-express.ru/football/rfpl/clubs/news/zenit-voshel-v-desyatku-samyh-pribylnyh-klubov-evropy-1086457/
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Машина
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пока мань юнайтед ворочает сотнями миллионов фунтов местные манки посасывают куйцы за 15 т.р. в месяц, но чувствуют себя причастными
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Помойка кормит своих лохов такими вбросами. Всем же ясно что мю это убыточный и загнивающий проект.
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бизнес машина!
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