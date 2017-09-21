"Юнайтед" вновь отчитался о рекордных доходах

Второй финансовый год подряд "Манчестер Юнайтед" зарабатывает более полумиллиарда фунтов, вновь отчитавшись о рекордных доходах.

За 12-месячный период, оканчивающийся 30 июня 2017, "красным дьяволам" удалось заработать 581.2 миллионов фунтов, что на 65.9 млн. фунтов больше, чем годом ранее. Чистая операционная прибыль тоже оказалась рекордной — 80.8 млн. фунтов (68.9 млн. фунтов годом ранее).



Существенный рост заработков обусловлен увеличением поступлений от телетрансляций — аж на 38%, со 140.4 до 194.1 млн. фунтов. В то же время на 13% увеличилась зарплатная ведомость — с 232.2 до 263.5 млн. фунтов.



Кроме того, "Юнайтед", в январе возглавивший рейтинг самых доходных клубов мира по версии Delotte, отчитался о снижении долга на 47.8 млн. фунтов — до 213.1 млн. фунтов.



Как отмечает The Independent, в текущем финансовом году клуб с "Олд Траффорд" может заработать еще больше, в том числе благодаря возвращению в Лигу Чемпионов.