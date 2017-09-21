ФИФА проводит расследование в отношении "Сити"

"Манчестер Сити", как и "Челси", тоже оказался под расследованием ФИФА насчет возможного нарушения правил, регулирующих трансферы юных футболистов.

Лишь на текущей неделе официальный представитель ФИФА подтвердил, что в отношении "синих" начато третье за восемь последних лет расследование, которое потенциально может грозить трансферным запретом.



А сегодня стало известно, что аналогичный процесс начат в отношении "горожан". Как сообщает The Independent, ФИФА не уточняет никаких деталей, но предположительно речь идет о контакте "Сити" с семьями юных футболистов, которые связаны контрактами с другими клубами.



Добавим, что и "Сити", и "Челси" отрицают какие-либо нарушения, но при этом "горожане" уже находятся под двухлетним запретом со стороны Премьер-Лиги на приглашение игроков в свою академию из других профессиональных клубов Англии.