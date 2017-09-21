ФИФА проводит расследование в отношении "Сити"

Этихад "Манчестер Сити", как и "Челси", тоже оказался под расследованием ФИФА насчет возможного нарушения правил, регулирующих трансферы юных футболистов.

Лишь на текущей неделе официальный представитель ФИФА подтвердил, что в отношении "синих" начато третье за восемь последних лет расследование, которое потенциально может грозить трансферным запретом.

А сегодня стало известно, что аналогичный процесс начат в отношении "горожан". Как сообщает The Independent, ФИФА не уточняет никаких деталей, но предположительно речь идет о контакте "Сити" с семьями юных футболистов, которые связаны контрактами с другими клубами.

Добавим, что и "Сити", и "Челси" отрицают какие-либо нарушения, но при этом "горожане" уже находятся под двухлетним запретом со стороны Премьер-Лиги на приглашение игроков в свою академию из других профессиональных клубов Англии.



Метки Манчестер Сити, ФИФА, Челси

Автор mihajlo   

Дата 21.09.2017 15:05

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Последние комментарии:




  1. ravi 21.09.2017 15:14 # ravi
    ну да, доебались до переговоров с детьми, в то время как псж просто сорит сотнями миллионв под носом у этих "борцов за феир плей" клоуны

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  2. geronimo 21.09.2017 15:10 # geronimo
    Никогда такого не было, и вот опять...

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  3. akadam 21.09.2017 15:08 # akadam
    Ничего не будет. Окоррумпевшая ФИФА всего лишь левое бабло выколачивает.

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