"Бернли" подписал Андерса Линдегора

Андерс Линдегор Бывший голкипер "Манчестер Юнайтед" Андер Линдегор официально присоединился к "Бернли", заключив контракт до конца сезона. Трансфер состоялся на правах свободного агента.

Игрок сборной Дании понадобился тренеру Шону Дайчу после того, как первый номер "бордовых" Том Хитон перенес операцию на вывихнутом плече и выбыл на несколько месяцев.

Таким образом, теперь 33-летний Линдегор, который также успел поиграть за "Вест Бромвич", составит конкуренцию молодому Нику Поупу на "Терф Мур" за право подменять Хитона.

"Я провел хорошую неделю, тренируясь здесь, а клуб в целом и люди здесь произвели на меня очень хорошее впечатление. Было несложно почувствовать себя комфортно здесь. Это уютное место, но в то же время здесь упорно трудятся, и для меня честь стать частью этого", — сообщил Линдегор.



Метки Бернли, Линдегор, Манчестер Юнайтед, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 21.09.2017 14:45

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Последние комментарии:




  1. akadam 21.09.2017 15:07 # akadam
    Он уже совершил каминг-аут?

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  2. ravi 21.09.2017 14:54 # ravi
    ЕМУ УЖЕ 33????????? время остановись

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