"Бернли" подписал Андерса Линдегора

Бывший голкипер "Манчестер Юнайтед" Андер Линдегор официально присоединился к "Бернли", заключив контракт до конца сезона. Трансфер состоялся на правах свободного агента.

Игрок сборной Дании понадобился тренеру Шону Дайчу после того, как первый номер "бордовых" Том Хитон перенес операцию на вывихнутом плече и выбыл на несколько месяцев.



Таким образом, теперь 33-летний Линдегор, который также успел поиграть за "Вест Бромвич", составит конкуренцию молодому Нику Поупу на "Терф Мур" за право подменять Хитона.



"Я провел хорошую неделю, тренируясь здесь, а клуб в целом и люди здесь произвели на меня очень хорошее впечатление. Было несложно почувствовать себя комфортно здесь. Это уютное место, но в то же время здесь упорно трудятся, и для меня честь стать частью этого", — сообщил Линдегор.