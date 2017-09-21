Гвардиола понял, что не сможет обойтись без Туре

Эванс и Туре Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола заявил, что ему нужен полузащитник Яя Туре, которого он не еще подпускал к матчам Премьер-Лиги.

Только накануне Туре смог впервые выйти на поле в новом сезоне, отыграв все 90 минут в матче третьего раунда Кубка Лиги с "Вест Бромвичем", в котором "горожане" отпраздновали победу 2:1.

После выхода в следующую стадию турнира Гвардиола признал, что не может обойтись без Яя, которого мариновал на скамейке запасных первую половину прошлого сезона.

"Игрокам нелегко смириться с непопаданием в состав, но Яя показал отличный характер. В такого рода матчах всем приходится туго, но он отыграл хороший матч, а мы рады его возвращению. Мы будем использовать его в Премьер-Лиге, потому что Яя нужен нам", - цитирует Гвардиолу ESPN.




Метки Гвардиола, Манчестер Сити, Туре

Автор foxmcfc   

Дата 21.09.2017 14:00

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Последние комментарии:




  1. sobol0488 21.09.2017 14:33 # sobol0488
    Не слил бы Харта и Насри, чемпионство бы в прошлом году взял.

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  2. akadam 21.09.2017 14:22 # akadam
    Что-то Селюка не слышно. Или Яя его уволил?

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  3. mcfc-fantactic 21.09.2017 14:14 # mcfc-fantactic
    не не не...абырвалг

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  4. dragonishka 21.09.2017 14:03 # dragonishka
    Не только лишь все

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  5. heyoung 21.09.2017 14:02 # heyoung
    не еще подпускал

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