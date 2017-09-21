Гвардиола понял, что не сможет обойтись без Туре
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола заявил, что ему нужен полузащитник Яя Туре, которого он не еще подпускал к матчам Премьер-Лиги.
Только накануне Туре смог впервые выйти на поле в новом сезоне, отыграв все 90 минут в матче третьего раунда Кубка Лиги с "Вест Бромвичем", в котором "горожане" отпраздновали победу 2:1.
После выхода в следующую стадию турнира Гвардиола признал, что не может обойтись без Яя, которого мариновал на скамейке запасных первую половину прошлого сезона.
"Игрокам нелегко смириться с непопаданием в состав, но Яя показал отличный характер. В такого рода матчах всем приходится туго, но он отыграл хороший матч, а мы рады его возвращению. Мы будем использовать его в Премьер-Лиге, потому что Яя нужен нам", - цитирует Гвардиолу ESPN.
21.09.2017 14:00
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Последние комментарии:
Не слил бы Харта и Насри, чемпионство бы в прошлом году взял.
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Что-то Селюка не слышно. Или Яя его уволил?
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не не не...абырвалг
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Не только лишь все
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не еще подпускал
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