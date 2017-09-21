Моуриньо попросил ускорить переговоры с Феллайни

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо попросил боссов клуб ускорить переговоры с Маруаном Феллайни о продлении контракта.

Как известно, от действующего контракта Феллайни с "красными дьяволами" остается меньше 12 месяцев. Если "Юнайтед" не договорится с Маруаном к Новому Году, то уже в январе бельгиец сможет подписать предварительное соглашение с другим клубом.



По информации Daily Express, такой сценарий всерьез беспокоит Моуриньо, поэтому португалец уже распорядился ускорить переговоры с 29-летним Феллайни, чтобы отбить к нему интерес конкурентов.



Отметим, что только прошлым летом МЮ получил выгодное предложение по Маруану, однако Моуриньо лично наложил вето на продажу игрока в турецкий "Галатасарай".