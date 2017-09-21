"Арсенал" готов снова попросить "Сити" о Стерлинге
"Арсенал" готов возобновить интерес к вингеру "Манчестер Сити" Рахиму Стерлингу в январе.
После закрытия летнего трансферного окна главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола подтвердил, что "канониры" интересовались Стерлингом, выражая готовность обменять своего нападающего Алексиса Санчеса на игрока сборной Англии.
Гвардиола наотрез отказался отпускать Рахима и предложил "Арсеналу" найти другую замену для Санчеса — таковой должен был стать Тома Лемар из "Монако", однако эта сделка не состоялась, что в свою очередь помешало Алексису отправиться на "Этихад".
Ожидается, что в зимнее трансферное окно "Сити" предпримет новую попытку приобрести Санчеса, ведь в январе у "Арсенала" будет последняя возможность выручить хоть какие-нибудь деньги за свою звезду, чей контракт по-прежнему истекает в конце сезона.
Как утверждает Daily Mirror, наставник "канониров" Арсен Венгер продолжает искать достойную замену для 28-летнего чилийца и готов вновь попросить "горожан" о Стерлинге.
На старте этого сезона Рахим демонстрирует отличную форму, забивая в каждом из трех последних матчей Премьер-Лиги. Сейчас у Стерлинга, начинавшего свою карьеру в Лондоне в академии "Куинз Парк Рейнджерс", остается еще три года по действующему контракту.
21.09.2017 12:00
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Последние комментарии:
Стрлинг гроза Борнмутов! Его куй продадут или обменяют.
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Хейтерочки Ливерпуля с утра пораньше бомбят! Как всегда!
В Такие моменты вспоминаются слова Жозе Моуриньо:
"Нет ни одной непобедимой команды, все проигрывают. Это футбол. Но когда проигрывает Ливерпуль, счастливы все, потому что это лучший клуб".
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Добрый день, коллеги.
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У нас в Рашке конечно пзд творится, смотрел тут про Шакро молодого, деда Хасана и какого-то хуесоса Ленкарансклого. У них напрямую спрашивают ТЫ ВОР? Он отвечает - ДА! И их отпускают, я ипал)))
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только дебил пойдет на такой обмен
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вы помните когда лузерпуль взял последний трофей? сколько лет прошло, и даже никто не называет их бестрофейными, их даже тралить уже нет смысла, потому что лузерпуль превратился в клуб уровня тоттенхэма, на которого всем похуй, хоть бы обидный КАЛ выигрывали каждый год чтоли
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кинут гг на аналик и те успокоятся
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Лысый не отдаст Стервинга. Кинут гг налик, те и успокоятся.
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надеюсь утка
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ясен xyй что не перейдёт в гейклуб. Если уходить из Сити, то только обратно в ЛФК.
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Facebook пожертвует 1 миллион долларов отделению мексиканского Красного Креста на помощь пострадавшей от мощного землетрясения Мексики, сообщил основатель социальной сети Марк Цукерберг.
пиха, а ты сколько пожертвовал? или ты и есть Сукерберк
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ниже все теже петоры
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