"Арсенал" готов снова попросить "Сити" о Стерлинге

"Арсенал" готов возобновить интерес к вингеру "Манчестер Сити" Рахиму Стерлингу в январе.

После закрытия летнего трансферного окна главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола подтвердил, что "канониры" интересовались Стерлингом, выражая готовность обменять своего нападающего Алексиса Санчеса на игрока сборной Англии.



Гвардиола наотрез отказался отпускать Рахима и предложил "Арсеналу" найти другую замену для Санчеса — таковой должен был стать Тома Лемар из "Монако", однако эта сделка не состоялась, что в свою очередь помешало Алексису отправиться на "Этихад".



Ожидается, что в зимнее трансферное окно "Сити" предпримет новую попытку приобрести Санчеса, ведь в январе у "Арсенала" будет последняя возможность выручить хоть какие-нибудь деньги за свою звезду, чей контракт по-прежнему истекает в конце сезона.



Как утверждает Daily Mirror, наставник "канониров" Арсен Венгер продолжает искать достойную замену для 28-летнего чилийца и готов вновь попросить "горожан" о Стерлинге.



На старте этого сезона Рахим демонстрирует отличную форму, забивая в каждом из трех последних матчей Премьер-Лиги. Сейчас у Стерлинга, начинавшего свою карьеру в Лондоне в академии "Куинз Парк Рейнджерс", остается еще три года по действующему контракту.