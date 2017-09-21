Венгер: "Теперь Уилшир готов к Премьер-Лиге"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что теперь готов использовать полузащитника Джека Уилшира в матчах Премьер-Лиги.

Накануне вечером Уилшир отыграл все 90 минут в матче третьего раунда Кубка Лиги с "Донкастером", который "канониры" выиграли 1:0 благодаря голу Тео Уолкотта.



Венгер рад, что многострадальный полузащитник воспользовался своим шансом, и теперь готов использовать Джека в матчах повышенной важности в рамках Премьер-Лиги.



"Это была идеальная игра для Джека, чтобы провести все 90 минут. Ему было важно отыграть полный матч, поэтому теперь он готов к Премьер-Лиге - я лишь должен решить, когда именно Джек выйдет на поле", - цитирует Венгера официальный сайт "канониров".