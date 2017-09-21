Венгер: "Теперь Уилшир готов к Премьер-Лиге"
Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что теперь готов использовать полузащитника Джека Уилшира в матчах Премьер-Лиги.
Накануне вечером Уилшир отыграл все 90 минут в матче третьего раунда Кубка Лиги с "Донкастером", который "канониры" выиграли 1:0 благодаря голу Тео Уолкотта.
Венгер рад, что многострадальный полузащитник воспользовался своим шансом, и теперь готов использовать Джека в матчах повышенной важности в рамках Премьер-Лиги.
"Это была идеальная игра для Джека, чтобы провести все 90 минут. Ему было важно отыграть полный матч, поэтому теперь он готов к Премьер-Лиге - я лишь должен решить, когда именно Джек выйдет на поле", - цитирует Венгера официальный сайт "канониров".
21.09.2017 11:00
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эт чо за желтый ублюдок на фотке
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Я думаю июнь для дебюта подойдёт...
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Падает надежды. Будущий топарь. Новая легенда.
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Наконец то "новый Лэмпс" готов к Премьер лиге!
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