Венгер: "Теперь Уилшир готов к Премьер-Лиге"

Джек Уилшир Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что теперь готов использовать полузащитника Джека Уилшира в матчах Премьер-Лиги.

Накануне вечером Уилшир отыграл все 90 минут в матче третьего раунда Кубка Лиги с "Донкастером", который "канониры" выиграли 1:0 благодаря голу Тео Уолкотта.

Венгер рад, что многострадальный полузащитник воспользовался своим шансом, и теперь готов использовать Джека в матчах повышенной важности в рамках Премьер-Лиги.

"Это была идеальная игра для Джека, чтобы провести все 90 минут. Ему было важно отыграть полный матч, поэтому теперь он готов к Премьер-Лиге - я лишь должен решить, когда именно Джек выйдет на поле", - цитирует Венгера официальный сайт "канониров".




Метки Арсенал, Венгер, Уилшир

Автор foxmcfc   

Дата 21.09.2017 11:00

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Последние комментарии:




  1. hammersmith 21.09.2017 11:31 # hammersmith
    эт чо за желтый ублюдок на фотке

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  2. freest 21.09.2017 11:29 # freest
    Я думаю июнь для дебюта подойдёт...

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  3. stefh 21.09.2017 11:22 # stefh
    Падает надежды. Будущий топарь. Новая легенда.

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  4. dred 21.09.2017 11:16 # dred
    Наконец то "новый Лэмпс" готов к Премьер лиге!

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