"Ливерпуль" по-прежнему не может договориться с Джаном

Эмре Джан "Ливерпулю" по-прежнему не удается договориться с полузащитником Эмре Джаном о новом контракте, из-за чего игрок может быть продан в зимнее трансферное окно.

В 2014 году "красным" удалось приобрести Джана у "Байера" всего за 9.75 миллионов фунтов — относительно небольшую цену как для одного из главных молодых талантов немецкого футбола.

В данный момент Эмре вступил в заключительный год по своему действующему контракту, никак не соглашаясь на новую сделку, хотя "Ливерпуль" готов сделать Джана одним из самых высокооплачиваемых игроков на "Энфилде".

Как сообщает The Sun, камнем преткновения является желание Эмре включить в свой новый контракт пункт об отступных. "Красные" категорически против этого и считают сумму, на которой настаивает сам Джан, чересчур заниженной.

В данный момент переговоры находятся в тупике, и "красные" всерьез могут задуматься о продаже 23-летнего полузащитника в январе, ведь в конце сезона Джан уйдет свободным агентом, если так и не подпишет новый контракт.

Добавим, что в заключительный день летнего трансферного окна, если верить слухам, "Ливерпуль" отклонил предложение "Ювентуса" в 23 млн. фунтов о покупке Джана.



Метки Джан, контракты, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 21.09.2017 10:00

Количество просмотров Просмотров: 874

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. akadam 21.09.2017 11:32 # akadam
    Да что не прописать-то отступные? Лямов 50-55.

    (ответить)

  2. moskofidi 21.09.2017 10:19 # moskofidi
    Ой пздц, потеря ниебацца. Продать зимой за 20.

    (ответить)

  3. largo-winch 21.09.2017 10:17 # largo-winch
    Нельзя терять такого игрока. Новый контракт ему с повышенной зарплатой в 3 раз и капитанскую повязку ему.

    (ответить)

  4. seva 21.09.2017 10:16 # seva
    ееееееее
    сливать нахой

    (ответить)

  5. blackdreamer 21.09.2017 10:06 # blackdreamer
    пусть идет нахуй
    кривоногая еданаличная хуета которая играт только на себя

    (ответить)

  6. alexomck 21.09.2017 10:03 # alexomck
    скатертью дорожка.
    Аве, Кейта!

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: