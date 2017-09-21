"Ливерпуль" по-прежнему не может договориться с Джаном

"Ливерпулю" по-прежнему не удается договориться с полузащитником Эмре Джаном о новом контракте, из-за чего игрок может быть продан в зимнее трансферное окно.

В 2014 году "красным" удалось приобрести Джана у "Байера" всего за 9.75 миллионов фунтов — относительно небольшую цену как для одного из главных молодых талантов немецкого футбола.



В данный момент Эмре вступил в заключительный год по своему действующему контракту, никак не соглашаясь на новую сделку, хотя "Ливерпуль" готов сделать Джана одним из самых высокооплачиваемых игроков на "Энфилде".



Как сообщает The Sun, камнем преткновения является желание Эмре включить в свой новый контракт пункт об отступных. "Красные" категорически против этого и считают сумму, на которой настаивает сам Джан, чересчур заниженной.



В данный момент переговоры находятся в тупике, и "красные" всерьез могут задуматься о продаже 23-летнего полузащитника в январе, ведь в конце сезона Джан уйдет свободным агентом, если так и не подпишет новый контракт.



Добавим, что в заключительный день летнего трансферного окна, если верить слухам, "Ливерпуль" отклонил предложение "Ювентуса" в 23 млн. фунтов о покупке Джана.