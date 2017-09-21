Моуриньо считает Кубок Лиги избыточным турниром

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо выразил мнение, что для английского футбола было бы лучше отменить Кубок Лиги.

Накануне вечером "красные дьяволы" разгромили "Бертон" со счетом 4:1 и вышли в 1/8 финала турнира, действующим победителем которого они являются.



Однако Моуриньо склонен считать Кубок Лиги избыточным турниром, который только мешает клубам, представляющим Англию на европейской арене.



"Если это официальный турнир, тогда он важен для "Манчестер Юнайтед" и для меня как тренера".



"Но если вы спросите меня, смог бы английский футбол существовать и было бы ему лучше без этого соревнования, то я отвечу: "Возможно". Возможно, как пример, мы были бы свежее в еврокубках".



"Однако мы должны уважать этот турнир, мы должны уважать спонсоров, мы должны уважать соперников, и многие из команд стараются показать в Кубке Лиге свою лучшую игру", — сообщил Моуриньо BBC Radio 5.