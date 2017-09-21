Моуриньо считает Кубок Лиги избыточным турниром
Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо выразил мнение, что для английского футбола было бы лучше отменить Кубок Лиги.
Накануне вечером "красные дьяволы" разгромили "Бертон" со счетом 4:1 и вышли в 1/8 финала турнира, действующим победителем которого они являются.
Однако Моуриньо склонен считать Кубок Лиги избыточным турниром, который только мешает клубам, представляющим Англию на европейской арене.
"Если это официальный турнир, тогда он важен для "Манчестер Юнайтед" и для меня как тренера".
"Но если вы спросите меня, смог бы английский футбол существовать и было бы ему лучше без этого соревнования, то я отвечу: "Возможно". Возможно, как пример, мы были бы свежее в еврокубках".
"Однако мы должны уважать этот турнир, мы должны уважать спонсоров, мы должны уважать соперников, и многие из команд стараются показать в Кубке Лиге свою лучшую игру", — сообщил Моуриньо BBC Radio 5.
21.09.2017 09:00
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Последние комментарии:
Переигровки на этот сезон в КАЛе, надеюсь, еще остаются?
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кубок лиги придумали специально для того, чтобы середняки хоть что-то выигрывали и чувствовали себя футбольным клубом.
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этот турнир в первую очередь важен для середняков, матчей не так много, жребий может быть разный и да это трофей который напрямую выводит в Лигу Европы, что так же важно для середняков. Так же для команд из других дивизионов, проявить себя, подзаработать бабло, это очень важный турнир, конечно же не для зажравшихся грандов и их болельщиков.
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Ненужный турнир. Не зря его Клопп слил. В конце сезона, именно это решение будут считать важнейшим ключ завоеванного чемпионства АПЛ
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Венгер без покера останется, нельзя отменить.
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Это турнир для таких середняков как лфк. Но и то сливать умудряются
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