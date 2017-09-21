Конте: "В чемпионской гонке больше, чем две команды"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте отказался признать, что титул Премьер-Лиги в этом сезоне разыграют "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити".

После пяти туров только "красные дьяволы" и "горожане" до сих пор не знают поражений из числа команд Премьер-Лиги. Коллективы Жозе Моуриньо и Хосепа Гвардиолы забивают больше всех и пропускают меньше всех.



На фоне конкурентов из Манчестера действующий чемпион выглядит не столь впечатляюще, однако Конте отказывается сужать круг претендентов на титул.



"Вы очень хорошо знаете, что в Англии есть шесть команд топ-уровня. Команды из Манчестера в их числе. Это нормально".



"Это нормально для "Юнайтед" и "Сити", что они сражаются за титул и за победу в других соревнованиях. Это нормально".



"Моя идея футбола заключается в том, чтобы быть командой, а затем уже команда старается раскрыть лучшие характеристики отдельных игроков".



"Сейчас Азар восстанавливается после тяжелой травмы, восстанавливается Педро после смазанного из-за травм старта сезона. Мы сталкиваемся со сложными ситуациями: три матча дисквалификации Кэхилла, теперь дисквалифицирован Давид Луис..."



"Когда вы являетесь командой, то должны реагировать на такие ситуации правильным образом. Я уверен насчет этого. Но сейчас это неважно. Мы должны оставаться сплоченными и стараться изо всех сил. А в конце сезона посмотрим", — цитирует Конте Daily Mirror.