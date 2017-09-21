Шервуд прогнозирует уход Кейна из "Тоттенхэма"

Бывший тренер "Тоттенхэма" Тим Шервуд уверен: нападающий Харри Кейн покинет лондонский клуб, если "шпоры" не выиграют трофей в этом сезоне.

Только в начале этого месяца главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино заявил, что Кейну не нужны трофеи, чтобы стать игроком топ-уровня. Шервуд предупредил своего сменщика, что в таком случае Харри продолжит развитие в другом клубе.



"Тоттенхэм" доверился Харри, но он уже десятки раз отплатил им за это. Он великолепно выступает на протяжении последних двух лет, но лояльность не может длиться вечно".



"Совсем скоро Харри начнет обращать внимание на интерес клубов вроде "Барселоны", "Реала" или "Манчестер Юнайтед". Все, что может сделать "Тоттенхэм", это выиграть трофей. И это должна быть Премьер-Лига и Кубок Англии. Только так они смогут его удержать", - сообщил Шервуд Sky Sports.