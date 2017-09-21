Гвардиола надеется, что новая травма Гюндогана несерьезна

Илкай Гюндоган Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола выразил надежду, что его полузащитник Илкай Гюндоган избежал серьезной травмы в матче Кубка Лиги против "Вест Бромвича".

В среду на "Хоторнс" Гюндоган впервые появился в стартовом составе "горожан" с декабря прошлого года, когда он надорвал крестообразные связки колена.

И хотя "Сити" выиграл этот матч со счетом 1:2 и вышел в 1/8 финала Кубка Лиги, новая травма Илкая омрачила радость от победы. 26-летний немец был заменен на 57-й минуте после удара сзади со стороны Клаудио Якоба, и теперь Гваридола с нетерпением ожидает вердикта докторов.

"Я переживал за Гюндогана, потому что, когда он оказался на газоне и таким образом поднял свои руки, в этот момент тебе кажется, что случилось нечто плохое".

"Вы не можете себе представить, каково это отсутствовать восемь месяцев, сражаться в одиночестве каждый день вместе с физиотерапевтом, восстановиться, а затем снова травмироваться. С этим тяжело смириться".

"Таков футбол, но, к счастью, его новая травма несерьезна. Я поговорил с ним, он в порядке. Его колено немного болит. Завтра мы посмотрим, что там такое, доктор прояснит ситуацию", — цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.



Метки Гюндоган, Манчестер Сити, травмы

Автор mihajlo   

Дата 21.09.2017 06:00

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  1. hammersmith 21.09.2017 07:15 # hammersmith
    норм ему пальцы в ноздри вставили на фотке

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  2. gandalf 21.09.2017 06:21 # gandalf
    Летом Крооса надо брать.

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  3. shmit 21.09.2017 06:06 # shmit
    Ебать днище
    Есть новые рональду
    Есть новые месси
    А есть новый диаби

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