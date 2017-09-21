Сразу после завершения 3-го раунда Кубка Англии состоялась жеребьевка следующего этапа турнира. Фавориты продолжают свой путь к трофею порознь.

Сразу нескольким представителям Премьер-Лиги предстоит сыграть друг с другом: "Тоттенхэму" — с "Вест Хэмом", "Суонси" — с "Манчестер Юнайтед", "Челси" — с "Эвертоном".



"Арсенал" дома примет "Норвич", "Манчестер Сити" на своем поле сыграет с "Вулверхэмптоном", "Кристал Пэлас" навестит "Бристоль Сити", "Борнмута" ожидает встреча с "Мидлсбро", а "Лестер", обидчик "Ливерпуля", сразится с "Лидсом".



Добавим, что матчи 4-го раунда (1/16 финала) будут сыграны на неделе, стартующей 23 октября.



Жеребьевка 4-го раунда Кубка Лиги



Тоттенхэм — Вест Хэм

Бристоль Сити — Кристал Пэлас

Суонси — Манчестер Юнайтед

Арсенал — Норвич

Челси — Эвертон

Манчестер Сити — Вулверхэмптон

Лестер — Лидс

Борнмут — Мидлсбро