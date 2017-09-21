Жеребьевка 4-го раунда Кубка Лиги

Кубок Лиги Сразу после завершения 3-го раунда Кубка Англии состоялась жеребьевка следующего этапа турнира. Фавориты продолжают свой путь к трофею порознь.

Сразу нескольким представителям Премьер-Лиги предстоит сыграть друг с другом: "Тоттенхэму" — с "Вест Хэмом", "Суонси" — с "Манчестер Юнайтед", "Челси" — с "Эвертоном".

"Арсенал" дома примет "Норвич", "Манчестер Сити" на своем поле сыграет с "Вулверхэмптоном", "Кристал Пэлас" навестит "Бристоль Сити", "Борнмута" ожидает встреча с "Мидлсбро", а "Лестер", обидчик "Ливерпуля", сразится с "Лидсом".

Добавим, что матчи 4-го раунда (1/16 финала) будут сыграны на неделе, стартующей 23 октября.

Жеребьевка 4-го раунда Кубка Лиги

Тоттенхэм — Вест Хэм
Бристоль Сити — Кристал Пэлас
Суонси — Манчестер Юнайтед
Арсенал — Норвич
Челси — Эвертон
Манчестер Сити — Вулверхэмптон
Лестер — Лидс
Борнмут — Мидлсбро



Метки жеребьевка, Кубок Лиги

Автор mihajlo   

Дата 21.09.2017 00:15

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  1. swansea1125 21.09.2017 00:33 # swansea1125
    щас же 1/8 будет, а не 1/16, ептель

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  2. gidro-met 21.09.2017 00:31 # gidro-met
    главное, что не с Арсеналом этим е6учим)))


    Эве. камоне..сюды идите, ирисы

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  3. mancunia-planet 21.09.2017 00:20 # mancunia-planet
    Ливерпуль в пролёте, как обычно))) ахахааа...

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