Жеребьевка 4-го раунда Кубка Лиги
Сразу после завершения 3-го раунда Кубка Англии состоялась жеребьевка следующего этапа турнира. Фавориты продолжают свой путь к трофею порознь.
Сразу нескольким представителям Премьер-Лиги предстоит сыграть друг с другом: "Тоттенхэму" — с "Вест Хэмом", "Суонси" — с "Манчестер Юнайтед", "Челси" — с "Эвертоном".
"Арсенал" дома примет "Норвич", "Манчестер Сити" на своем поле сыграет с "Вулверхэмптоном", "Кристал Пэлас" навестит "Бристоль Сити", "Борнмута" ожидает встреча с "Мидлсбро", а "Лестер", обидчик "Ливерпуля", сразится с "Лидсом".
Добавим, что матчи 4-го раунда (1/16 финала) будут сыграны на неделе, стартующей 23 октября.
Жеребьевка 4-го раунда Кубка Лиги
Тоттенхэм — Вест Хэм
Бристоль Сити — Кристал Пэлас
Суонси — Манчестер Юнайтед
Арсенал — Норвич
Челси — Эвертон
Манчестер Сити — Вулверхэмптон
Лестер — Лидс
Борнмут — Мидлсбро
21.09.2017 00:15
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Последние комментарии:
щас же 1/8 будет, а не 1/16, ептель
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главное, что не с Арсеналом этим е6учим)))
Эве. камоне..сюды идите, ирисы
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Ливерпуль в пролёте, как обычно))) ахахааа...
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