"Арсенал", "Челси", "Эвертон", МЮ и "Сити" вышли в 4-й раунд Кубка Лиги

Маркус Рэшфорд и Антони Мартиаль В среду вечером состоялись заключительные матчи 3-го раунда Кубка Лиги. В отличие от предыдущего дня, на сей раз обошлось без сенсаций.

Из числа представителей Премьер-Лиги в этот вечер турнир покинул только "Вест Бромвич", однако команда Тори Пьюлиса оказалась побеждена "Манчестер Сити", забившим 15 голов без ответа в трех предыдущих матчах. Уступили "дрозды" вполне достойно — 1:2.

Также участниками 4-го раунда стали "Арсенал", минимально одолевший "Донкастер", "Челси", разгромивший "Ноттингем Форест" со счетом 5:1, "Эвертон", прервавший свою серию без побед в противостоянии с "Сандерлендом" (3:0), и "Манчестер Юнайтед", четырежды огорчивший "Бертон" (4:1).

"Арсенал" — "Донкастер" — 1:0 (1:0)

Гол: Уолкотт 25.

"Арсенал": Оспина, Чемберс (Да Силва 45), Мертезакер, Холдинг, Нельсон (Уиллок 84), Уилшир, Эльнени, Мэйтланд-Найлс, Уолкотт (Ивоби 76), Санчес, Жиру.

"Челси" — "Ноттингем Форест" — 5:1 (3:0)

Голы: Кенеди 13, Батшуайи 19, 53, 86, Мусонда 40 — Дариква 90.

"Челси": Кабальеро, Рюдигер, Кристенсен (Кларк-Солтер 71), Кэхилл, Дзаппакоста (Стерлинг 76), Бакайоко, Фабрегас (Ампаду 56), Кенеди, Мусонда, Батшуайи, Азар.

"Эвертон" — "Сандерленд" — 3:0 (1:0)

Голы: Калверт-Левин 38, 51, Ниассе 83.

"Эвертон": Стекеленбург, Кенни, Уильямс, Кин, Холгейт, Бешич, Дэвис, Классен, Влашич (Леннон 81), Калверт-Левин (Ниассе 66), Рамирес (Лукман 73).

"Манчестер Юнайтед" — "Бертон" — 4:1 (3:0)

Голы: Рэшфорд 5, 17, Лингард 36, Мартиаль 60 — Дайер 90.

"Манчестер Юнайтед": Ромеро (Перейра 78), Дармиан, Смоллинг, Линделеф, Блинд, Кэррик, Эррера, Лингард, Мата (Шоу 45), Рэшфорд (Мактоминей 64), Мартиаль.

"Вест Бромвич" — "Манчестер Сити" — 1:2 (0:1)

Голы: Якоб 72 — Сане 3, 77.

"Вест Бромвич": Фостер, Макаули (Филлипс 62), Эванс, Доусон, Ньом, Гиббс, Якоб (Макклин 80), Крыховяк, Моррисон, Родригес (Рондон 67), Робсон-Кану.

"Манчестер Сити": Браво, Данило, Гюндоган (Уолкер 59), Стоунс, Мангала, Туре, Дельф, Силва, Стерлинг, Сане (Фернандиньо 79), Жезус.



Метки Кубок Лиги

Автор mihajlo   

Дата 20.09.2017 23:55

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Последние комментарии:




  1. mancunia-planet 21.09.2017 00:22 # mancunia-planet
    как на тренировке, единственное Жозе Жоэля зря выпустил

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  2. moskofidi 21.09.2017 00:20 # moskofidi
    БД там ебет не напрягаясь. Интересно, составят ли реальную конкуренцию Баварии или как обычно.

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  3. mancityman 21.09.2017 00:15 # mancityman
    Ливалуп почему не играл?

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  4. sausage 21.09.2017 00:09 # sausage
    Этот кубок Маур возьмёт по обыкновению. Остальные с такими составами просто не вывезут. Если только в финале кто-то очень сильно напряжётся, и то вряд ли.

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  5. mr-s1n1st3r 21.09.2017 00:08 # mr-s1n1st3r
    вот лохи

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  6. skychnie-oboi 21.09.2017 00:06 # skychnie-oboi
    Все кто не вылетели с Кубка лиги - официально Зашкварены!.

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  7. role-playin 21.09.2017 00:01 # role-playin
    Мусонда реальный талант, напоминает предыдущего носителя 17 номера. Кенеди тоже хорошо отыграл.
    Батшуаи дно.

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  8. iroquez 21.09.2017 00:00 # iroquez
    а ливерпуп как сыграл?

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  9. moskofidi 21.09.2017 00:00 # moskofidi
    Ожидаемо норм клубы без труда прошли дальше, и только колбаса отсосала 2:0.

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  10. don-antonio 20.09.2017 23:58 # don-antonio
    Мусонда <3

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  11. tvinkovod 20.09.2017 23:57 # tvinkovod
    в этом году кубок лиги жесткий, все топы прошли

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  12. nemovista 20.09.2017 23:57 # nemovista
    Ожидаемо.

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  13. algol 20.09.2017 23:56 # algol
    гм. Опять МЮ 4 гола забивает. Маур вышел на новый уровень троллинга Венгера?

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