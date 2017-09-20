"Арсенал", "Челси", "Эвертон", МЮ и "Сити" вышли в 4-й раунд Кубка Лиги

В среду вечером состоялись заключительные матчи 3-го раунда Кубка Лиги. В отличие от предыдущего дня, на сей раз обошлось без сенсаций.

Из числа представителей Премьер-Лиги в этот вечер турнир покинул только "Вест Бромвич", однако команда Тори Пьюлиса оказалась побеждена "Манчестер Сити", забившим 15 голов без ответа в трех предыдущих матчах. Уступили "дрозды" вполне достойно — 1:2.



Также участниками 4-го раунда стали "Арсенал", минимально одолевший "Донкастер", "Челси", разгромивший "Ноттингем Форест" со счетом 5:1, "Эвертон", прервавший свою серию без побед в противостоянии с "Сандерлендом" (3:0), и "Манчестер Юнайтед", четырежды огорчивший "Бертон" (4:1).



"Арсенал" — "Донкастер" — 1:0 (1:0)



Гол: Уолкотт 25.



"Арсенал": Оспина, Чемберс (Да Силва 45), Мертезакер, Холдинг, Нельсон (Уиллок 84), Уилшир, Эльнени, Мэйтланд-Найлс, Уолкотт (Ивоби 76), Санчес, Жиру.



"Челси" — "Ноттингем Форест" — 5:1 (3:0)



Голы: Кенеди 13, Батшуайи 19, 53, 86, Мусонда 40 — Дариква 90.



"Челси": Кабальеро, Рюдигер, Кристенсен (Кларк-Солтер 71), Кэхилл, Дзаппакоста (Стерлинг 76), Бакайоко, Фабрегас (Ампаду 56), Кенеди, Мусонда, Батшуайи, Азар.



"Эвертон" — "Сандерленд" — 3:0 (1:0)



Голы: Калверт-Левин 38, 51, Ниассе 83.



"Эвертон": Стекеленбург, Кенни, Уильямс, Кин, Холгейт, Бешич, Дэвис, Классен, Влашич (Леннон 81), Калверт-Левин (Ниассе 66), Рамирес (Лукман 73).



"Манчестер Юнайтед" — "Бертон" — 4:1 (3:0)



Голы: Рэшфорд 5, 17, Лингард 36, Мартиаль 60 — Дайер 90.



"Манчестер Юнайтед": Ромеро (Перейра 78), Дармиан, Смоллинг, Линделеф, Блинд, Кэррик, Эррера, Лингард, Мата (Шоу 45), Рэшфорд (Мактоминей 64), Мартиаль.



"Вест Бромвич" — "Манчестер Сити" — 1:2 (0:1)



Голы: Якоб 72 — Сане 3, 77.



"Вест Бромвич": Фостер, Макаули (Филлипс 62), Эванс, Доусон, Ньом, Гиббс, Якоб (Макклин 80), Крыховяк, Моррисон, Родригес (Рондон 67), Робсон-Кану.



"Манчестер Сити": Браво, Данило, Гюндоган (Уолкер 59), Стоунс, Мангала, Туре, Дельф, Силва, Стерлинг, Сане (Фернандиньо 79), Жезус.