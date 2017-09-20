"Арсенал", "Челси", "Эвертон", МЮ и "Сити" вышли в 4-й раунд Кубка Лиги
В среду вечером состоялись заключительные матчи 3-го раунда Кубка Лиги. В отличие от предыдущего дня, на сей раз обошлось без сенсаций.
Из числа представителей Премьер-Лиги в этот вечер турнир покинул только "Вест Бромвич", однако команда Тори Пьюлиса оказалась побеждена "Манчестер Сити", забившим 15 голов без ответа в трех предыдущих матчах. Уступили "дрозды" вполне достойно — 1:2.
Также участниками 4-го раунда стали "Арсенал", минимально одолевший "Донкастер", "Челси", разгромивший "Ноттингем Форест" со счетом 5:1, "Эвертон", прервавший свою серию без побед в противостоянии с "Сандерлендом" (3:0), и "Манчестер Юнайтед", четырежды огорчивший "Бертон" (4:1).
"Арсенал" — "Донкастер" — 1:0 (1:0)
Гол: Уолкотт 25.
"Арсенал": Оспина, Чемберс (Да Силва 45), Мертезакер, Холдинг, Нельсон (Уиллок 84), Уилшир, Эльнени, Мэйтланд-Найлс, Уолкотт (Ивоби 76), Санчес, Жиру.
"Челси" — "Ноттингем Форест" — 5:1 (3:0)
Голы: Кенеди 13, Батшуайи 19, 53, 86, Мусонда 40 — Дариква 90.
"Челси": Кабальеро, Рюдигер, Кристенсен (Кларк-Солтер 71), Кэхилл, Дзаппакоста (Стерлинг 76), Бакайоко, Фабрегас (Ампаду 56), Кенеди, Мусонда, Батшуайи, Азар.
"Эвертон" — "Сандерленд" — 3:0 (1:0)
Голы: Калверт-Левин 38, 51, Ниассе 83.
"Эвертон": Стекеленбург, Кенни, Уильямс, Кин, Холгейт, Бешич, Дэвис, Классен, Влашич (Леннон 81), Калверт-Левин (Ниассе 66), Рамирес (Лукман 73).
"Манчестер Юнайтед" — "Бертон" — 4:1 (3:0)
Голы: Рэшфорд 5, 17, Лингард 36, Мартиаль 60 — Дайер 90.
"Манчестер Юнайтед": Ромеро (Перейра 78), Дармиан, Смоллинг, Линделеф, Блинд, Кэррик, Эррера, Лингард, Мата (Шоу 45), Рэшфорд (Мактоминей 64), Мартиаль.
"Вест Бромвич" — "Манчестер Сити" — 1:2 (0:1)
Голы: Якоб 72 — Сане 3, 77.
"Вест Бромвич": Фостер, Макаули (Филлипс 62), Эванс, Доусон, Ньом, Гиббс, Якоб (Макклин 80), Крыховяк, Моррисон, Родригес (Рондон 67), Робсон-Кану.
"Манчестер Сити": Браво, Данило, Гюндоган (Уолкер 59), Стоунс, Мангала, Туре, Дельф, Силва, Стерлинг, Сане (Фернандиньо 79), Жезус.
20.09.2017 23:55
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Последние комментарии:
как на тренировке, единственное Жозе Жоэля зря выпустил
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БД там ебет не напрягаясь. Интересно, составят ли реальную конкуренцию Баварии или как обычно.
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Ливалуп почему не играл?
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Этот кубок Маур возьмёт по обыкновению. Остальные с такими составами просто не вывезут. Если только в финале кто-то очень сильно напряжётся, и то вряд ли.
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вот лохи
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Все кто не вылетели с Кубка лиги - официально Зашкварены!.
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Мусонда реальный талант, напоминает предыдущего носителя 17 номера. Кенеди тоже хорошо отыграл.
Батшуаи дно.
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а ливерпуп как сыграл?
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Ожидаемо норм клубы без труда прошли дальше, и только колбаса отсосала 2:0.
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Мусонда <3
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в этом году кубок лиги жесткий, все топы прошли
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Ожидаемо.
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гм. Опять МЮ 4 гола забивает. Маур вышел на новый уровень троллинга Венгера?
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