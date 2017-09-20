В новом контракте Перишича нет пункт об отступных

Спортивный директор "Интера" Пьеро Аузилио рассказал, что новый контракт вингера Ивана Перишича не содержит пункта об отступных, который бы позволил "Манчестер Юнайтед" беспрепятственно приобрести игрока.

Как известно, игрок сборной Хорватии являлся одной из приоритетных трансферных целей главного тренера "красных дьяволов" Жозе Моуриньо на минувшее лето. Однако предложение "Юнайтед" было отклонено, несмотря на готовность самого Ивана отправиться в Манчестер.



Ранее в сентябре 28-летний Перишич заключил новый контракт с "Интером". Некоторые СМИ были уверены, что Иван согласился на этот шаг лишь с пунктом об отступных в новом договоре, надеясь в будущем все же перейти в "Юнайтед", но Аузилио это отрицает.



"У Перишича в любом случае оставалось несколько лет по предыдущему контракту. Никто не отрицает, что у нас было предложение от "Манчестер Юнайтед", но мы приложили усилия, убедив его остаться в "Интере" и убедив его в том, что наш проект может быть столь же успешен, как и у "Манчестера".



"Новый контракт стал следствием этого и единственным правильным шагом. Пункта об отступных в нем нет, потому что мы не собираемся им пользоваться, да и окружение игрока о нем не просило", — сообщил Аузилио Mediaset Premium.