"Эвертон" оштрафовал Руни на 300 тысяч фунтов

"Эвертон" оштрафовал своего нападающего Уэйна Руни на две недельных зарплаты — примерно 300 тысяч фунтов — направив всю сумму штрафа на благотворительность.

Напомним, в минувший понедельник суд лишил Уэйна водительского удостоверения на два года и приговорил к 100 часам общественных работ за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.



Отдельным штрафом 31-летний Руни был наказан и своим клубом. Подвергнув себя и своего пассажира опасности, теперь Уэйн заплатит около 300 тыс. фунтов, которые будут перечислены фонду Everton in the Community, оказывающему поддержку локальным благотворительным проектам Ливерпуля.