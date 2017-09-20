"Эвертон" оштрафовал Руни на 300 тысяч фунтов
"Эвертон" оштрафовал своего нападающего Уэйна Руни на две недельных зарплаты — примерно 300 тысяч фунтов — направив всю сумму штрафа на благотворительность.
Напомним, в минувший понедельник суд лишил Уэйна водительского удостоверения на два года и приговорил к 100 часам общественных работ за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
Отдельным штрафом 31-летний Руни был наказан и своим клубом. Подвергнув себя и своего пассажира опасности, теперь Уэйн заплатит около 300 тыс. фунтов, которые будут перечислены фонду Everton in the Community, оказывающему поддержку локальным благотворительным проектам Ливерпуля.
20.09.2017 21:00
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ну чё, победа Эвертона значить
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