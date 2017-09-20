"Эвертон" оштрафовал Руни на 300 тысяч фунтов

Уэйн Руни "Эвертон" оштрафовал своего нападающего Уэйна Руни на две недельных зарплаты — примерно 300 тысяч фунтов — направив всю сумму штрафа на благотворительность.

Напомним, в минувший понедельник суд лишил Уэйна водительского удостоверения на два года и приговорил к 100 часам общественных работ за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Отдельным штрафом 31-летний Руни был наказан и своим клубом. Подвергнув себя и своего пассажира опасности, теперь Уэйн заплатит около 300 тыс. фунтов, которые будут перечислены фонду Everton in the Community, оказывающему поддержку локальным благотворительным проектам Ливерпуля.



Метки Манчестер Юнайтед, Руни

Автор mihajlo   

Дата 20.09.2017 21:00

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