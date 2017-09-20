Давид Луис сломал запястье в матче с "Арсеналом"

Защитник "Челси" Давид Луис сломал запястье в воскресном матче Премьер-Лиги против "Арсенала".

В данный момент 30-летний бразилец приступает к трехматчевой дисквалификации во внутренних соревнованиях, но сможет сыграть против "Атлетико" в Лиге Чемпионов на следующей неделе — правда, в специальном бандаже на левом запястье.



Как сообщает Daily Mirror, свою травму Давид получил перед самым перерывом воскресного дерби на "Стэмфорд Бридж" (0:0). При этом Луис вышел на второй тайм и оставался на поле до 87-й минуты, пока не увидел перед собой красную карточку за грубый фол против защитника "канониров" Сеада Колашинаца.



Издание отмечает, что перелом не мешает Луису тренироваться с полной нагрузкой. Однако теперь экс-игроку ПСЖ придется постараться, чтобы вернуть доверие главного тренера Антонио Конте, который в отсутствие Давида будет наигрывать в центре обороны Антонио Рюдигера или Андреаса Кристенсена



Добавим, что Луису предстоит пропустит матч 3-го раунда Кубка Лиги против "Ноттингем Форест" сегодня вечером, а также поединке со "Стоуком" и "Манчестер Сити" в Премьер-Лиге.