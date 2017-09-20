"Брайтон" выкупил Крула у "Ньюкасла"
Голкипер Тим Крул, изначально арендованный "Брайтоном" у "Ньюкасла", заключил постоянный контракт с новичком Премьер-Лиги.
Напомним, лишь три недели назад главный тренер "чаек" Крис Хьютон арендовал Крула, с которым он отлично знаком по периоду своей работы на "Сент Джеймс Парк".
Во вторник 29-летний игрок сборной Голландии дебютировал за свой новый клуб, потерпев минимальное поражение от "Брайтона" в рамках Кубка Лиги.
А сегодня было официально объявлено, что "Брайтон" конвертировал арендное соглашение в постоянный трансфер и заключил с Крулом однолетний контракт.
Таким образом, Тим полностью разорвал длившиеся 12 лет отношения с "Ньюкаслом". За эти 12 лет Крул провел 185 матчей за "сорок".
20.09.2017 19:00
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Было время и он норм стоял за Ньюкасл, а потом после травмы сдулся или не после травмы?
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