"Юнайтед" проявил интерес к Алексису Санчесу

"Манчестер Юнайтед" проявил интерес к нападающему "Арсенала" Алексису Санчесу, главным претендентом на которого остается "Манчестер Сити".

Как известно, в заключительный день летнего трансферного окна Санчес был близок к тому, чтобы осуществить свою мечту и перебраться на "Этихад", однако "канониры" отказались от сделки с "Сити" после того, как не смогли договориться о приобретении Тома Лемара из "Монако".



Меж тем, контракт 28-летнего чилийца по-прежнему истекает в конце сезона, и январское окно предоставит "Арсеналу" последнюю возможность выручить хоть какие-нибудь деньги за Алексиса, который очевидным образом не чувствует себя комфортно в Северном Лондоне.



Как утверждает Evening Standard, Санчес по-прежнему жаждет воссоединиться со своим бывшим тренером по "Барселоне" Хосепом Гвардиолой, ожидая, что в январе "Сити" сделает новое предложение о его покупке.



Однако "Арсенал" вправе ожидать, что справки насчет Алексиса будут наводить и некоторые другие европейские клубы, включая "Ювентус", "Баварию" и ПСЖ.



Наконец, еще одним клубом, который поспорит за Санчеса, может стать "Юнайтед". По слухам, главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуриньо является большим поклонником игрока сборной Чили и готов предложить "канонирам" 25 миллионов фунтов в качестве компенсации.



Стоит отметить, желание топ-клубов заполучить Санчеса в январе обусловлено в том числе и тем, что Алексис может быть заявлен на стадию плей-офф Лиги Чемпионов, ведь "Арсенал" в этом сезоне участвует лишь в Лиге Европы.



Добавим, что 31 августа "Арсенал" мог бы выручить за Санчеса 60 млн. фунтов, однако соответствующее предложение "Сити" в конце концов не было принято.