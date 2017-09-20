"Юнайтед" проявил интерес к Алексису Санчесу
"Манчестер Юнайтед" проявил интерес к нападающему "Арсенала" Алексису Санчесу, главным претендентом на которого остается "Манчестер Сити".
Как известно, в заключительный день летнего трансферного окна Санчес был близок к тому, чтобы осуществить свою мечту и перебраться на "Этихад", однако "канониры" отказались от сделки с "Сити" после того, как не смогли договориться о приобретении Тома Лемара из "Монако".
Меж тем, контракт 28-летнего чилийца по-прежнему истекает в конце сезона, и январское окно предоставит "Арсеналу" последнюю возможность выручить хоть какие-нибудь деньги за Алексиса, который очевидным образом не чувствует себя комфортно в Северном Лондоне.
Как утверждает Evening Standard, Санчес по-прежнему жаждет воссоединиться со своим бывшим тренером по "Барселоне" Хосепом Гвардиолой, ожидая, что в январе "Сити" сделает новое предложение о его покупке.
Однако "Арсенал" вправе ожидать, что справки насчет Алексиса будут наводить и некоторые другие европейские клубы, включая "Ювентус", "Баварию" и ПСЖ.
Наконец, еще одним клубом, который поспорит за Санчеса, может стать "Юнайтед". По слухам, главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуриньо является большим поклонником игрока сборной Чили и готов предложить "канонирам" 25 миллионов фунтов в качестве компенсации.
Стоит отметить, желание топ-клубов заполучить Санчеса в январе обусловлено в том числе и тем, что Алексис может быть заявлен на стадию плей-офф Лиги Чемпионов, ведь "Арсенал" в этом сезоне участвует лишь в Лиге Европы.
Добавим, что 31 августа "Арсенал" мог бы выручить за Санчеса 60 млн. фунтов, однако соответствующее предложение "Сити" в конце концов не было принято.
20.09.2017 18:00
Просмотров: 747
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
было бы ахуэнно
(ответить)
Ага, за 60 лямов не продали, а за 25 продадут?)
(ответить)
Пенсодаун уже сменил ник на писуар? Как раз ему под стать
(ответить)
кто ему ладонь отрубил
(ответить)
гг допрыгались, кек.
(ответить)
отказаться от топа-Пепа, чтобы 90 минут навешивать на негров?
не думаю.
(ответить)
Скамейку разве что усилить вместо Лингарда
(ответить)
Можно бесплатно забрать.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий