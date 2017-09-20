"Юнайтед" проявил интерес к Алексису Санчесу

Алексис Санчес "Манчестер Юнайтед" проявил интерес к нападающему "Арсенала" Алексису Санчесу, главным претендентом на которого остается "Манчестер Сити".

Как известно, в заключительный день летнего трансферного окна Санчес был близок к тому, чтобы осуществить свою мечту и перебраться на "Этихад", однако "канониры" отказались от сделки с "Сити" после того, как не смогли договориться о приобретении Тома Лемара из "Монако".

Меж тем, контракт 28-летнего чилийца по-прежнему истекает в конце сезона, и январское окно предоставит "Арсеналу" последнюю возможность выручить хоть какие-нибудь деньги за Алексиса, который очевидным образом не чувствует себя комфортно в Северном Лондоне.

Как утверждает Evening Standard, Санчес по-прежнему жаждет воссоединиться со своим бывшим тренером по "Барселоне" Хосепом Гвардиолой, ожидая, что в январе "Сити" сделает новое предложение о его покупке.

Однако "Арсенал" вправе ожидать, что справки насчет Алексиса будут наводить и некоторые другие европейские клубы, включая "Ювентус", "Баварию" и ПСЖ.

Наконец, еще одним клубом, который поспорит за Санчеса, может стать "Юнайтед". По слухам, главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуриньо является большим поклонником игрока сборной Чили и готов предложить "канонирам" 25 миллионов фунтов в качестве компенсации.

Стоит отметить, желание топ-клубов заполучить Санчеса в январе обусловлено в том числе и тем, что Алексис может быть заявлен на стадию плей-офф Лиги Чемпионов, ведь "Арсенал" в этом сезоне участвует лишь в Лиге Европы.

Добавим, что 31 августа "Арсенал" мог бы выручить за Санчеса 60 млн. фунтов, однако соответствующее предложение "Сити" в конце концов не было принято.



Метки Арсенал, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Санчес, слухи

Автор mihajlo   

Дата 20.09.2017 18:00

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  1. maxvel 20.09.2017 18:30 # maxvel
    было бы ахуэнно

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  2. second005 20.09.2017 18:27 # second005
    Ага, за 60 лямов не продали, а за 25 продадут?)

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  3. osprey 20.09.2017 18:24 # osprey
    Пенсодаун уже сменил ник на писуар? Как раз ему под стать

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  4. farot 20.09.2017 18:23 # farot
    кто ему ладонь отрубил

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  5. moskofidi 20.09.2017 18:18 # moskofidi
    гг допрыгались, кек.

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  6. gandalf 20.09.2017 18:15 # gandalf
    отказаться от топа-Пепа, чтобы 90 минут навешивать на негров?
    не думаю.

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  7. stepan-jam-boss 20.09.2017 18:05 # stepan-jam-boss
    Скамейку разве что усилить вместо Лингарда

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  8. dragonishka 20.09.2017 18:02 # dragonishka
    Можно бесплатно забрать.

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