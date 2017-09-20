Пьюлис рад, что не продал Эванса

Наставник "Вест Бромвича" Тони Пьюлис заявил, что не жалеет о своем решении отказаться от продажи защитника Джонни Эванса минувшим летом.

В минувшее трансферное окно интерес к игроку сборной Северной Ирландии проявлял "Арсенал", а "Манчестер Сити" и "Лестер" даже сделали свои предложения о покупке Джонни.



Однако "дрозды" сохранили 29-летнего Эванса и теперь пытаются склонить его к новому контракту. Пьюлис уверен, что такой игрок будет приносить пользу клубу еще многие годы.



"Я рад тому, что мы просили за него столько денег, сколько он стоит. Еще больше я рад, что мы не согласились ни на одно из предложений".



"Думаю, он успешен здесь во многих аспектах. Он стал более классным защитником. Он всегда был технически одаренным центральным защитником, но теперь он исполняет роль капитана, и это поможет его дальнейшему развитию".



"Он очень редко травмируется, и Джонни еще долго сможет приносить нам пользу. Он тот парень, который сможет продолжать играть, когда ему будет далеко за 30", — цитирует Пьюлиса Sky Sports.