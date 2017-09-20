"Челси" и "Эвертон" проявляют интерес к Кавани

"Челси" и "Эвертон" находятся в числе клубов, проявляющих интерес к нападающему ПСЖ Эдинсон Кавани.

В минувшее воскресенье во время матча парижан в Лиге 1 против "Лиона" Кавани прямо на футбольном поле повздорил со своим новым партнером по команде Неймаром. По слухам, они продолжили выяснять отношения в раздевалке, и теперь руководство клуба думает, как уладить этот конфликт.



Тем временем, Daily Mail предполагает, что Кавани может задуматься о смене клуба. Вполне очевидно, что в этом сезоне Эдинсон будет в тени у Неймара, как в свое время он был в тени у Златана Ибрагимовича.



Желание 30-летнего уругвайца, зарабатывающего 120 тысяч фунтов в неделю "чистыми", быть главной звездой в атаке может подтолкнуть его к уходу из ПСЖ, и интерес к Эдинсону уже проявили многие клубы Европы.



Помимо "Челси" и "Эвертона", виды на Кавани имеют "Наполи", "Ювентус", "Милан" и дортмундская "Боруссия".



