"Челси" и "Эвертон" проявляют интерес к Кавани
"Челси" и "Эвертон" находятся в числе клубов, проявляющих интерес к нападающему ПСЖ Эдинсон Кавани.
В минувшее воскресенье во время матча парижан в Лиге 1 против "Лиона" Кавани прямо на футбольном поле повздорил со своим новым партнером по команде Неймаром. По слухам, они продолжили выяснять отношения в раздевалке, и теперь руководство клуба думает, как уладить этот конфликт.
Тем временем, Daily Mail предполагает, что Кавани может задуматься о смене клуба. Вполне очевидно, что в этом сезоне Эдинсон будет в тени у Неймара, как в свое время он был в тени у Златана Ибрагимовича.
Желание 30-летнего уругвайца, зарабатывающего 120 тысяч фунтов в неделю "чистыми", быть главной звездой в атаке может подтолкнуть его к уходу из ПСЖ, и интерес к Эдинсону уже проявили многие клубы Европы.
Помимо "Челси" и "Эвертона", виды на Кавани имеют "Наполи", "Ювентус", "Милан" и дортмундская "Боруссия".
20.09.2017 16:00
Просмотров: 1197
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Даже эве ссыт на levirhooi
(ответить)
и морату на любимую позицию. привычную банку
(ответить)
как раз уровень этого днаря
(ответить)
Не нужен
(ответить)
Знатный транжир моментов. Находит их как лютый топер а реализует 1 из 10. Вообщем то на подмену Морате сгодится, хотя если не устроит роль ротации, может смело сдвинуть какую нибудь лукаку жизусаса или как там эту мартышку из шити
(ответить)
В МЮ этого топаря!
(ответить)
У щ0льси шансов нету.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий