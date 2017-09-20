"Челси" и "Эвертон" проявляют интерес к Кавани

Эдинсон Кавани "Челси" и "Эвертон" находятся в числе клубов, проявляющих интерес к нападающему ПСЖ Эдинсон Кавани.

В минувшее воскресенье во время матча парижан в Лиге 1 против "Лиона" Кавани прямо на футбольном поле повздорил со своим новым партнером по команде Неймаром. По слухам, они продолжили выяснять отношения в раздевалке, и теперь руководство клуба думает, как уладить этот конфликт.

Тем временем, Daily Mail предполагает, что Кавани может задуматься о смене клуба. Вполне очевидно, что в этом сезоне Эдинсон будет в тени у Неймара, как в свое время он был в тени у Златана Ибрагимовича.

Желание 30-летнего уругвайца, зарабатывающего 120 тысяч фунтов в неделю "чистыми", быть главной звездой в атаке может подтолкнуть его к уходу из ПСЖ, и интерес к Эдинсону уже проявили многие клубы Европы.

Помимо "Челси" и "Эвертона", виды на Кавани имеют "Наполи", "Ювентус", "Милан" и дортмундская "Боруссия".



Метки видео, Кавани, ПСЖ, слухи, Челси, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 20.09.2017 16:00

Количество просмотров Просмотров: 1197

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Последние комментарии:




  1. meshuggah 20.09.2017 16:53 # meshuggah
    Даже эве ссыт на levirhooi

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  2. bonapaart 20.09.2017 16:51 # bonapaart
    и морату на любимую позицию. привычную банку

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  3. narcot 20.09.2017 16:39 # narcot
    как раз уровень этого днаря

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  4. morata9 20.09.2017 16:37 # morata9
    Не нужен

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  5. ravi 20.09.2017 16:13 # ravi
    Знатный транжир моментов. Находит их как лютый топер а реализует 1 из 10. Вообщем то на подмену Морате сгодится, хотя если не устроит роль ротации, может смело сдвинуть какую нибудь лукаку жизусаса или как там эту мартышку из шити

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  6. selfish 20.09.2017 16:07 # selfish
    В МЮ этого топаря!

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  7. moskofidi 20.09.2017 16:06 # moskofidi
    У щ0льси шансов нету.

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