Amazon хочет транслировать матчи Премьер-Лиги

Компания Amazon собирается поспорить за право транслировать матчи английской Премьер-Лиги через свой сервис, начиная с сезона 2019/20.

Как известно, Премьер-Лига продает права на трансляцию своих матчей трехлетними циклами, и последний контракт с вещателями оказался рекордным.



Однако есть все шансы, что следующий контракт окажется еще более впечатляющим, ведь популярность Премьер-Лиги в глобальном масштабе продолжает расти.



Как сообщает Daily Mail, премиум-контент, создаваемый Премьер-Лигой, отчаянно жаждут заполучить такие медиа-гиганты, как Facebook, Google, Twitter и Netflix.



Однако наибольший интерес к Премьер-Лиге проявляет компания Amazon, которая лишь в прошлом месяце приобрела права на трансляцию теннисных турниров ATP. Гигант со штаб-квартирой в американском Сиэтле хочет добавить английский футбол в свой сервис Amazon Prime.



Добавим, что в данный момент один матч Премьер-Лиги обходится Sky примерно в 11 млн. фунтов.