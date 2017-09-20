Азара не привлекает переход в ПСЖ

Полузащитник "Челси" Эден Азар заявил, что представляет себя во французской Лиге 1, но только не в ПСЖ

На прошлой неделе правый защитник ПСЖ Тома Менье посоветовал своим партнерам по сборной Бельгии Тибо Куртуа и Азару задуматься о переезде в Париж, где им гарантированы трофеи.



Тибо еще не ответил на просьбу своего соотечественника, а вот Эден поспешил разъяснить ситуацию. По словам Азара, его привлекает вариант с возвращением в Лигу 1, но переход в ПСЖ он категорически исключает.



"Во Франции появилось сразу несколько больших клубов, но я считал Лигу 1 привлекательной еще тогда, когда выступал в ней".



"Мировые звезды хотят играть в Лиге 1, и это здорово для раскрутки чемпионата. Но если мне суждено вернуться, то я буду играть только за "Лилль". Это мой клуб", - цитирует Азара SFR Sport.