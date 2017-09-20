Азара не привлекает переход в ПСЖ

Эден Азар Полузащитник "Челси" Эден Азар заявил, что представляет себя во французской Лиге 1, но только не в ПСЖ

На прошлой неделе правый защитник ПСЖ Тома Менье посоветовал своим партнерам по сборной Бельгии Тибо Куртуа и Азару задуматься о переезде в Париж, где им гарантированы трофеи.

Тибо еще не ответил на просьбу своего соотечественника, а вот Эден поспешил разъяснить ситуацию. По словам Азара, его привлекает вариант с возвращением в Лигу 1, но переход в ПСЖ он категорически исключает.

"Во Франции появилось сразу несколько больших клубов, но я считал Лигу 1 привлекательной еще тогда, когда выступал в ней".

"Мировые звезды хотят играть в Лиге 1, и это здорово для раскрутки чемпионата. Но если мне суждено вернуться, то я буду играть только за "Лилль". Это мой клуб", - цитирует Азара SFR Sport.




Метки Азар, ПСЖ, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 20.09.2017 14:00

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  1. sexan 20.09.2017 15:12 # sexan
    ПСЖ хочет дрим тим собрать?

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  2. moskofidi 20.09.2017 15:10 # moskofidi
    Кому это дно сдалось?

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  3. fc-oil 20.09.2017 14:57 # fc-oil
    Пустая лига. Туда только какой-нибудь Петух пойдет.

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  4. jerry-maguire 20.09.2017 14:12 # jerry-maguire
    засцал конкуренции.

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