Месут Озил возобновил тренировки

Полузащитник "Арсенала" Месут Озил возобновил полноценные тренировки после проблем с коленом.

Напомним, плеймейкер сборной Германии пропустил безголевой матч "канониров" против "Челси" в минувшее воскресенье, а несколькими днями ранее со стороны наблюдал за волевой победой 3:1 над "Кельном" в рамках Лиги Европы.



На своей пресс-конференции перед сегодняшним матчем 3-го раунда Кубка Лиги против "Донакстера" главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер говорил, что побережет Озила, однако возвращение Месута на футбольное поле не заставит себя ждать.



"Хорошие новости: я вернулся к тренировкам на поле. Как вы, возможно, слышали, у меня было небольшое воспаление в колене. Чувствую себя лучше с каждым днем и надеюсь очень скоро снова сыграть!" — написал Озил в Инстаграм.



Таким образом, Озил может вернуться на поле в матче Премьер-Лиги против "Вест Бромвича" в следующий понедельник.