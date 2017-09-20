Венгер "мечтает", чтобы Уилшир стал звездой "Арсенала"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер признался, что мечтает, чтобы полузащитник Джек Уилшир раскрыл свой потенциал в лондонском клубе.

Как известно, от действующего контракта Уилшира с "канонирами" остается чуть меньше года. Венгер надеется, что в этом сезоне Джек убедит его в своей профпригодности, а затем оправдает авансы, выданные на старте карьеры.



"Об этом мечтаем все мы. Если помните, Джек дебютировал за нас в 17 лет. В таком возрасте на поле выходят только особенные игроки. Джек, без сомнений, входит в их число, но чтобы играть на том-уровне, необходимо еще и здоровье".



"Сейчас он полон решимости вернуться и отбить место в составе. Джек прошел через множество непростых периодов и понимает, что жизнь - не самая легкая штука. У него всегда был импульсивный характер, но за последнее время он сильно повзрослел", - цитирует Венгера The Telegraph.