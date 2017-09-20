Венгер "мечтает", чтобы Уилшир стал звездой "Арсенала"

Джек Уилшир Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер признался, что мечтает, чтобы полузащитник Джек Уилшир раскрыл свой потенциал в лондонском клубе.

Как известно, от действующего контракта Уилшира с "канонирами" остается чуть меньше года. Венгер надеется, что в этом сезоне Джек убедит его в своей профпригодности, а затем оправдает авансы, выданные на старте карьеры.

"Об этом мечтаем все мы. Если помните, Джек дебютировал за нас в 17 лет. В таком возрасте на поле выходят только особенные игроки. Джек, без сомнений, входит в их число, но чтобы играть на том-уровне, необходимо еще и здоровье".

"Сейчас он полон решимости вернуться и отбить место в составе. Джек прошел через множество непростых периодов и понимает, что жизнь - не самая легкая штука. У него всегда был импульсивный характер, но за последнее время он сильно повзрослел", - цитирует Венгера The Telegraph.




Метки Арсенал, Венгер, Уилшир

Автор foxmcfc   

Дата 20.09.2017 12:00

Количество просмотров Просмотров: 1025

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Последние комментарии:




  1. cfc000000 20.09.2017 13:25 # cfc000000
    Уилшир Волкат Рэмзи Диаби все ещё подают надежды...ждём их пика

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  2. parlor3 20.09.2017 12:57 # parlor3
    *олбаеб.........

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  3. toledo 20.09.2017 12:38 # toledo
    А почему мечтает в кавычках?

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  4. dragonishka 20.09.2017 12:38 # dragonishka
    Венгер поможет Уилширу стать мужчиной.

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  5. rollik707 20.09.2017 12:02 # rollik707
    Пездой он уже стал. А вот звездой на вряд ли!

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