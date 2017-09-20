Моуриньо объяснил, почему не играют Эррера и Кэррик

Андер Эррера и Майкл Кэррик Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо рассказал, почему не играют полузащитники Майкл Кэррик и Андер Эррера.

В новом сезоне Премьер-Лиги португалец практически не доверяет полузащитникам, на которых делал ставку в прошлом году. Кэррик еще ни разу не выходил на поле, а Эррера провел к концу сентября всего 90 минут.

По словам Моуриньо, о недоверии игрокам не может быть и речи: в данный момент Майкл и Андер банально проигрывают конкуренцию Неманье Матичу и Маруану Феллайни.

"Серхио Ромеро играл за нас в финале Лиги Европы, но сейчас не выходит на поле. Эррера стал лучшим игроком сезона, но тоже не попадает в старт. Такова жизнь в больших клубах".

"Мы продлили контракт с Майклом, потому что он остается классным и важным игроком для нас. Просто сейчас Матич и Феллайни находятся в форме всей своей жизни. Я никогда не видел, чтобы они играли так здорово", - цитирует Моуриньо официальный сайт клуба.




Метки Кэррик, Манчестер Юнайтед, Моуриньо, Эррера

Автор foxmcfc   

Дата 20.09.2017 11:00

Количество просмотров Просмотров: 1563

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  1. andros13 20.09.2017 11:42 # andros13
    зачем что-то менять если это работает

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  2. selfish 20.09.2017 11:30 # selfish
    очевидно, что Эррера не в форме. В матчах, где ему давался шанс - он себя не проявил, а Феллаини грыз землю, вот и в старте.

    С Мхитаряном была похожая ситуация, мариновал - а когда выпусти, тот начал божить на поле. Так же и с Эррерой будет, сейчас затравит его, а потом выпустит голодного игрока лучшего образца самого себя и все будут говорить что он ТОП

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  3. largo-winch 20.09.2017 11:29 # largo-winch
    Моур сделал из швабры нормального футболиста, а конте все пытается сделать из Азара претендентом на золотой мяч.

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  4. gringo1990 20.09.2017 11:27 # gringo1990
    Даже Матич посадил лучшего игрока манков прошлого сезона

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  5. second005 20.09.2017 11:08 # second005
    Но ведь манки говорили, что Эррера - топ, как же так...

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