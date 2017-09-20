Моуриньо объяснил, почему не играют Эррера и Кэррик
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо рассказал, почему не играют полузащитники Майкл Кэррик и Андер Эррера.
В новом сезоне Премьер-Лиги португалец практически не доверяет полузащитникам, на которых делал ставку в прошлом году. Кэррик еще ни разу не выходил на поле, а Эррера провел к концу сентября всего 90 минут.
По словам Моуриньо, о недоверии игрокам не может быть и речи: в данный момент Майкл и Андер банально проигрывают конкуренцию Неманье Матичу и Маруану Феллайни.
"Серхио Ромеро играл за нас в финале Лиги Европы, но сейчас не выходит на поле. Эррера стал лучшим игроком сезона, но тоже не попадает в старт. Такова жизнь в больших клубах".
"Мы продлили контракт с Майклом, потому что он остается классным и важным игроком для нас. Просто сейчас Матич и Феллайни находятся в форме всей своей жизни. Я никогда не видел, чтобы они играли так здорово", - цитирует Моуриньо официальный сайт клуба.
20.09.2017 11:00
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Последние комментарии:
зачем что-то менять если это работает
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очевидно, что Эррера не в форме. В матчах, где ему давался шанс - он себя не проявил, а Феллаини грыз землю, вот и в старте.
С Мхитаряном была похожая ситуация, мариновал - а когда выпусти, тот начал божить на поле. Так же и с Эррерой будет, сейчас затравит его, а потом выпустит голодного игрока лучшего образца самого себя и все будут говорить что он ТОП
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Моур сделал из швабры нормального футболиста, а конте все пытается сделать из Азара претендентом на золотой мяч.
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Даже Матич посадил лучшего игрока манков прошлого сезона
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Но ведь манки говорили, что Эррера - топ, как же так...
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