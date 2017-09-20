Моуриньо объяснил, почему не играют Эррера и Кэррик

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо рассказал, почему не играют полузащитники Майкл Кэррик и Андер Эррера.

В новом сезоне Премьер-Лиги португалец практически не доверяет полузащитникам, на которых делал ставку в прошлом году. Кэррик еще ни разу не выходил на поле, а Эррера провел к концу сентября всего 90 минут.



По словам Моуриньо, о недоверии игрокам не может быть и речи: в данный момент Майкл и Андер банально проигрывают конкуренцию Неманье Матичу и Маруану Феллайни.



"Серхио Ромеро играл за нас в финале Лиги Европы, но сейчас не выходит на поле. Эррера стал лучшим игроком сезона, но тоже не попадает в старт. Такова жизнь в больших клубах".



"Мы продлили контракт с Майклом, потому что он остается классным и важным игроком для нас. Просто сейчас Матич и Феллайни находятся в форме всей своей жизни. Я никогда не видел, чтобы они играли так здорово", - цитирует Моуриньо официальный сайт клуба.