Азар: "Конте сделал меня лучше за одну неделю"

Эден Азар и Антонио Конте Полузащитник "Челси" Эден Азар заявил, что тренеру Антонио Конте хватило одной недели, чтобы вывести его из кризиса, в который он угодил при Жозе Моуриньо.

В сезоне 2015/16, посреди которого "синие" уволили Моуриньо, Азар демонстрировал отвратительную игру, хотя лишь в предыдущей кампании был признан Игроком Года в Премьер-Лиге по версии Ассоциации профессиональных футболистов.

Однако Конте не потребовалось много времени, чтобы Эден вернулся в свою лучшую форму. Бельгийский плеймейкер очень доволен сотрудничеством с итальянским специалистом.

"Уже спустя неделю под его началом я стал прогрессировать. Думаю, не только в "Челси", но и в "Ювентусе" он демонстрировал, что является хорошим тренером, и я думаю, что впереди у него еще немало успешных лет", — цитирует Азара The Independent.



Метки Азар, Конте, Челси

Автор mihajlo   

Дата 20.09.2017 10:00

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  1. andros13 20.09.2017 10:08 # andros13
    однако лучшую свою игру хазард показывал при Мауре.

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  2. j-silver 20.09.2017 10:07 # j-silver
    Азар топчик
    Конте топчик
    Челси топчик

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  3. akadam 20.09.2017 10:03 # akadam
    На невыявляемый сицилийский допинг подсел.

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