Азар: "Конте сделал меня лучше за одну неделю"

Полузащитник "Челси" Эден Азар заявил, что тренеру Антонио Конте хватило одной недели, чтобы вывести его из кризиса, в который он угодил при Жозе Моуриньо.

В сезоне 2015/16, посреди которого "синие" уволили Моуриньо, Азар демонстрировал отвратительную игру, хотя лишь в предыдущей кампании был признан Игроком Года в Премьер-Лиге по версии Ассоциации профессиональных футболистов.



Однако Конте не потребовалось много времени, чтобы Эден вернулся в свою лучшую форму. Бельгийский плеймейкер очень доволен сотрудничеством с итальянским специалистом.



"Уже спустя неделю под его началом я стал прогрессировать. Думаю, не только в "Челси", но и в "Ювентусе" он демонстрировал, что является хорошим тренером, и я думаю, что впереди у него еще немало успешных лет", — цитирует Азара The Independent.