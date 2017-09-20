Азар: "Конте сделал меня лучше за одну неделю"
Полузащитник "Челси" Эден Азар заявил, что тренеру Антонио Конте хватило одной недели, чтобы вывести его из кризиса, в который он угодил при Жозе Моуриньо.
В сезоне 2015/16, посреди которого "синие" уволили Моуриньо, Азар демонстрировал отвратительную игру, хотя лишь в предыдущей кампании был признан Игроком Года в Премьер-Лиге по версии Ассоциации профессиональных футболистов.
Однако Конте не потребовалось много времени, чтобы Эден вернулся в свою лучшую форму. Бельгийский плеймейкер очень доволен сотрудничеством с итальянским специалистом.
"Уже спустя неделю под его началом я стал прогрессировать. Думаю, не только в "Челси", но и в "Ювентусе" он демонстрировал, что является хорошим тренером, и я думаю, что впереди у него еще немало успешных лет", — цитирует Азара The Independent.
20.09.2017 10:00
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однако лучшую свою игру хазард показывал при Мауре.
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Азар топчик
Конте топчик
Челси топчик
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На невыявляемый сицилийский допинг подсел.
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