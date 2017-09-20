Невилл: "Сити" может стать вторым "Арсеналом"

Пеп Гвардиола Эксперт Sky Sports Гари Невилл считает, что "Манчестер Сити" может стать новым "Арсеналом" - доминировать над слабыми командами, но проваливаться в больших матчах.

На старте сезона команда Пепа Гвардиолы потеряла всего два очка и забила 16 голов в пяти турах Премьер-Лиги. Однако впечатляющая игра "горожан" не убедила Невилла, что "Сити" может справиться с большими командами.

"Думаю, "Сити" всегда будет показывать более привлекательный футбол, чем "Юнайтед". По аналогичному сценарию складывались наши матчи с "Арсеналом": они демонстрировали комбинационную игру, а мы отвечали им мускулами".

"Арсенал" прошлых лет был похож на сегодняшний "Манчестер Сити". Они играют в очень интересный футбол, но вопрос в том, смогут ли они перенести его на большие матчи".

"Они еще не прошли проверку конкурентами, тем более что игра с "Ливерпулем" закончилась после удаления Садио Мане. Пока они показали, что могут доминировать только над слабыми соперниками", - сообщил Невилл.




Метки Манчестер Сити, Невилл

Автор foxmcfc   

Дата 20.09.2017 09:00

Количество просмотров Просмотров: 1352

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. akadam 20.09.2017 10:00 # akadam
    МС очень силен, и в игре с ЛФК даже с Мане взял бы очки.

    (ответить)

  2. chelsea1983 20.09.2017 10:00 # chelsea1983
    Правильно. Говорит !!! Играют с санлерлендом как чемпионы а как Челси или условный Бавария то сразу сосо

    (ответить)

  3. pakhrudinov 20.09.2017 10:00 # pakhrudinov
    Молчал бы уже, гной

    (ответить)

  4. moskofidi 20.09.2017 09:52 # moskofidi
    Из этой крысы такой же эксперт как и тренер.

    (ответить)

  5. fc-zenit 20.09.2017 09:45 # fc-zenit
    гейклубу за радость должно быть такое сравнение...

    (ответить)

  6. albakhan 20.09.2017 09:33 # albakhan
    ох соберет сейчас здесь Гари болелов двух клубов

    (ответить)

  7. denk 20.09.2017 09:06 # denk
    эксперт уже показал как надо тренировать в Валенсии.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: