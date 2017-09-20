Невилл: "Сити" может стать вторым "Арсеналом"
Эксперт Sky Sports Гари Невилл считает, что "Манчестер Сити" может стать новым "Арсеналом" - доминировать над слабыми командами, но проваливаться в больших матчах.
На старте сезона команда Пепа Гвардиолы потеряла всего два очка и забила 16 голов в пяти турах Премьер-Лиги. Однако впечатляющая игра "горожан" не убедила Невилла, что "Сити" может справиться с большими командами.
"Думаю, "Сити" всегда будет показывать более привлекательный футбол, чем "Юнайтед". По аналогичному сценарию складывались наши матчи с "Арсеналом": они демонстрировали комбинационную игру, а мы отвечали им мускулами".
"Арсенал" прошлых лет был похож на сегодняшний "Манчестер Сити". Они играют в очень интересный футбол, но вопрос в том, смогут ли они перенести его на большие матчи".
"Они еще не прошли проверку конкурентами, тем более что игра с "Ливерпулем" закончилась после удаления Садио Мане. Пока они показали, что могут доминировать только над слабыми соперниками", - сообщил Невилл.
20.09.2017 09:00
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Последние комментарии:
МС очень силен, и в игре с ЛФК даже с Мане взял бы очки.
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Правильно. Говорит !!! Играют с санлерлендом как чемпионы а как Челси или условный Бавария то сразу сосо
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Молчал бы уже, гной
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Из этой крысы такой же эксперт как и тренер.
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гейклубу за радость должно быть такое сравнение...
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ох соберет сейчас здесь Гари болелов двух клубов
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эксперт уже показал как надо тренировать в Валенсии.
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