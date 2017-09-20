Невилл: "Сити" может стать вторым "Арсеналом"

Эксперт Sky Sports Гари Невилл считает, что "Манчестер Сити" может стать новым "Арсеналом" - доминировать над слабыми командами, но проваливаться в больших матчах.

На старте сезона команда Пепа Гвардиолы потеряла всего два очка и забила 16 голов в пяти турах Премьер-Лиги. Однако впечатляющая игра "горожан" не убедила Невилла, что "Сити" может справиться с большими командами.



"Думаю, "Сити" всегда будет показывать более привлекательный футбол, чем "Юнайтед". По аналогичному сценарию складывались наши матчи с "Арсеналом": они демонстрировали комбинационную игру, а мы отвечали им мускулами".



"Арсенал" прошлых лет был похож на сегодняшний "Манчестер Сити". Они играют в очень интересный футбол, но вопрос в том, смогут ли они перенести его на большие матчи".



"Они еще не прошли проверку конкурентами, тем более что игра с "Ливерпулем" закончилась после удаления Садио Мане. Пока они показали, что могут доминировать только над слабыми соперниками", - сообщил Невилл.