Погба фанатеет от Кэррика и Скоулза

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба заявил, что восхищается легендой "дьяволов" Полом Скоулзом и своим одноклубником Майклом Кэрриком.

После своего возвращения на "Олд Траффорд" француз рассказал, что хочет стать новым лидером МЮ. Эстафетную палочку в плане ведения игры Поль принимает у своих кумиров - Кэррика и Скоулза.



"Я многому научился от Пола, а от Майкла по-прежнему узнаю что-то новое. Он является для меня примером, я всегда слежу за его действиями на тренировках".



"Каждый раз перед игрой Майкл подходит ко мне и просит сохранять спокойствие на футбольном поле. Я прислушаюсь к его советам и равняюсь на него. Для меня Майкл как личный наставник".



"Скоулзи уже не выступает за МЮ и вообще ушел из футбола, но когда я был моложе, я пристально наблюдал за его игрой. Сыграть в матче, организованном в его честь, было мечтой для меня", - цитирует Погба Daily Mirror.